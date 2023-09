Скоро покажут DLC для Elden Ring? Организатор The Game Awards встретился с разработчиками из FromSoftware ©

Журналист и ведущий Джефф Кили, который в первую очередь известен как организатор The Game Awards, неожиданно устроил себе небольшой тур по японским разработчикам. Он уже успел посетить Хидэо Кодзиму и его студию, а также официально прибыл в офис FromSoftware и пообщался с ключевыми разработчиками. Последний визит выглядит особенно интересно, учитывая недавние новости о скором выходе масштабного дополнения для Elden Ring.

Как сообщается, Джефф Кили с небольшой командой сопровождающих лично посетил главный офис создателей хардкорной серии Dark Souls и недавнего хита Elden Ring с открытым миром. По его словам, он стал гостем нового центрального офиса FromSoftware в Японии и оценил коллекцию наград разработчиков, где было несколько статуэток с The Game Awards.

Такой визит Джеффа Кили в студию FromSoftware не прошел мимо внимания поклонников Elden Ring. Многие игроки убеждены, что журналист активно занимается организацией новой церемонии награждения The Game Awards, которая должна пройти в декабре этого года. Разработчики из FromSoftware могут быть представлены к одной из номинаций за выпуск Armored Core 6: Fires of Rubicon, а также это шоу станет отличной площадкой для новостей по ожидаемому дополнению Shadow of the Erdtree для Elden Ring.