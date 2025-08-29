Elden Ring Nightreign получит режим повышенной сложности

11 сентября в Elden Ring Nightreign появится новый режим повышенной сложности под названием «Deep of Night», разработанный специально для ветеранов, многократно прошедших игру. Об этом сообщили издатель Bandai Namco и студия FromSoftware.

«Глубина ночи» предложит совершенно иной уровень испытаний: враги станут заметно сильнее, а игроки потеряют возможность выбирать целевого Повелителя ночи. Более того, привычные изменения ландшафта не будут отображаться, что усложнит тактику прохождения.

В режиме появятся уникальные предметы — «Реликвии глубин», а также оружие с особыми характеристиками: дополнительные бонусы будут сопровождаться побочными отрицательными эффектами. Сложность же будет расти по мере продвижения вглубь, превращая каждый новый шаг в рискованный вызов.

Результаты игроков будут оцениваться системой рейтингов, зависящей от побед и поражений, что напрямую влияет на «глубину», которую удастся достичь. Разработчики отмечают, что настоящим испытанием станет попытка превзойти глубину 3.

Elden Ring Nightreign уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).