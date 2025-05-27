FromSoftware представила атмосферный релизный трейлер Elden Ring Nightreign

Издатель Bandai Namco и разработчик FromSoftware представили релизный трейлер Elden Ring Nightreign — автономной многопользовательской кооперативной экшен-РПГ на выживание. Игра приглашает игроков быстро принимать решения в бою и исследовании меняющейся карты с разнообразными биомами, оружием и врагами.

Главная задача — обогнать надвигающийся огненный круг и к концу каждого дня сразиться с ужасающими боссами. Кульминация наступит на третий день, когда выжившие встретятся с Повелителями Ночи — новыми боссами, эксклюзивными для этой версии игры. Командная работа и сочетание уникальных способностей героев необходимы для преодоления испытаний.

В случае поражения игроки не останутся без шансов — полученные реликвии позволят улучшать и настраивать персонажей под индивидуальный стиль игры. Ключевые особенности включают кооператив для трех игроков, уникальных героев с особыми навыками и динамично меняющуюся среду с экологической угрозой — Ночью.

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam.