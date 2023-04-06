Для The Elder Scrolls 3: Morrowind вышел текстур-пак в 4К на 32 ГБ ©

Моддер protoBelisarius выпустил пакет текстур 4K для The Elder Scrolls III: Morrowind объемом 32 ГБ. Этот пакет призван обновить текстуры игры и сохранить их оригинальный художественный стиль.

Интересно то, как protoBelisarius пытался избежать артефактов, которые вносит техника ИИ. В качестве отправной точки моддер использовал апскейлеры на основе GAN, а затем с помощью второго прохода img2img направлял апскейлинговую текстуру.

С помощью этого sd как бы перерисовывает текстуры в стиле материала, который я ввожу, но только с очень небольшими изменениями. Это сохраняет оригинальный рисунок, но стирает почти все артефакты масштабирования и придает каждой текстуре свой уникальный вид, а не однотипный, как просто при масштабировании.

Чтобы продемонстрировать новые улучшенные текстуры, моддер поделился следующими сравнительными скриншотами.

Желающие могут скачать этот 4K Texture Pack отсюда. Обратите внимание, что он не охватывает все текстуры игры.