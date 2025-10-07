Авторы фанатского ремейка Oblivion показали даэдрическую пещеру

Команда TESRenewal поделилась новыми скриншотами Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. На этот раз моддеры показали обновленный интерьер пещеры Хрупкая скала — пристанища даэдра. Энтузиасты объявили, что завершили преображать все подземелья, связанные с Гильдией бойцов.

Айлейдские руины в пещере Хрупкая скала

Айлейдские руины в пещере Хрупкая скала

Статуя айлейда в пещере Хрупкая скала

Даэдрическая статуя на развалинах города айлейдов в пещере Хрупкая скала

Skyblivion планируют выпустить в 2025 году. Команда регулярно делится подробностями проекта. Например, энтузиасты показали интерьеры нескольких замков Сиродила (Лейавина, Чейдинхола, Коррола, Брумы, Кватча и Анвила) и визуальные эффекты во время схваток с боссами, а также сопоставили скриншоты оригинала и фанатского ремейка. А в новом дневнике разработки команда TESRenewal продемонстрировала множество обновленных локаций — Золотой берег, Анвил, планы Обливиона и прочие, включая вырезанный город Сатч.

Bethesda поддерживает моддеров из TESRenewal. Разработчики пригласили команду энтузиастов в свой офис, где те познакомились с гейм-дизайнером Тоддом Говардом.

TESRenewal занимается и фанатским ремейком The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim. Ранее команда поделилась 20 минутами геймплея Skywind, сравнила некоторые локации с оригинальной игрой и показала тропические пейзажи залива Зафирбел, даэдрическое святилище, магазинчик магии, жуткий склеп, мрачную пещеру и трактир «Дыра в Стене Фары». Сроки выхода проекта пока не известны.