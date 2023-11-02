Авторы Skyblivion выпустили 24-минутный ролик с демонстрацией прогресса разработки

Разработчики Skyblivion, фанатского проекта по переносу The Elder Scrolls 4: Oblivion на движок Skyrim, опубликовали 24-минутный ролик с демонстрацией прогресса, приуроченный к Хэллоуину.
Продолжая предпринимать шаги к запланированной дате выпуска Skyblivion в 2025 году, разработчики представили некоторые любимых жутких, страшных и, возможно, зловещих новинок. Это специальное обновление изобилует новыми дополнениями: от призраков и духов до новых окрестностей, даэдрических миров и прохождения квестов Oblivion.
Я, кажется, понял в чем дело! Если разрабы завершат и выпустят модификацию, то Вселенная схлопнется, пространство и время спрессуются в одну точку, и произойдет Большой Взрыв!
И так происходит из раза в раз уже миллиарды лет подряд!
Разрабы - герои, спасающие нашу Вселенную. Они не разрабатывают модификацию, а лишь делают вид, что разрабатывают! Так они спасают нас всех от вселенского коллапса!
Честь им и хвала!
Но... "цикл должен быть продолжен, ̶Ш̶е̶п̶а̶р̶д̶ Шеогорат"
Живы ещё, молодцы.
Я верю, оно выйдет. И выйдет конфеткой
Что-то такое чувство, если их не возьмут в компанию Bethesda, им запретят выпускать этот мод, хотя от Bethesda вроде такое не замечено. Ну сейчас Bethesda они уже не сами по себе.