Авторы Skyblivion выпустили 24-минутный ролик с демонстрацией прогресса разработки

Ролевая игра, разработанная компанией Bethesda Game Studios. Игра является четвёртой частью серии The Elder Scrolls и предлагает игрокам отправиться в провинции Сиродил имперского континента Тамриэль.

Игрок может создать своего персонажа и свободно исследовать открытый мир, выполняя разные задания, сражаясь с врагами, развивая свои навыки и способности. Игрок также может влиять на ход сюжета, который повествует о попытке культа Мифического Рассвета открыть порталы в обитель демонов — Обливион — и вызвать вторжение в Тамриэль.

Игра предлагает огромное количество контента, включая сотни квестов, десятки городов и поселений, а также множество подземелий и мест для исследования. Игроки могут выбирать из различных рас и классов персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные способности и особенности.