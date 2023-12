Энтузиасты публикуют атмосферные скриншоты интерьеров фанатских ремейков Oblivion и Morrowind

Талантливая команда фанатов серии The Elder Scrolls от Bethesda Softworks продолжает работу над улучшенными версиями культовых ролевых игр: The Elder Scrolls 4: Oblivion и The Elder Scrolls 3: Morrowind. Работа над фанатскими ремейками ведется уже около 10 лет, и нам до сих пор неизвестна их дата релиза, однако в последнее время авторам удалось добиться значительного прогресса в разработке. В честь этого события энтузиасты предлагают ознакомиться с атмосферными интерьерами обновленных проектов через новые скриншоты.

Энтузиасты опубликовали целую пачку скриншотов Skyblivion и Skywind. В случае с ремейком Oblivion, скриншоты показывают обновленный замок Брума, где можно увидеть переработанный кухонный зал. Разработчики масштабного проекта обещают воссоздать весь контент из оригинальной игры на улучшенном движке The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition, воссоздав с нуля все локации, персонажей и монстров.

Кадры из обновленной версииMorrowind демонстрируют ночлежку в кантоне Хлаалу, которая была разработана в соответствии с духом оригинальной игры дизайнером уровней Домиником Влодарчиком. Вместе с этим разработчики показали скриншоты Арены.

Skyblivion, обновленную версию The Elder Scrolls 4: Oblivion, обещают выпустить в 2025 году на ПК. Когда ждать выход ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind пока остается неизвестным.