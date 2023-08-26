20 минут свежего геймплея Skyblivion

Команда мододелов Skyblivion, занимающаяся созданием ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim, выпустила новый видеоролик, демонстрирующий 20 минут игрового процесса.
В ролике демонстрируется один из самых знаковых побочных квестов Oblivion - "Мазога Орк". А поскольку этот ролик относится к последней версии билда проекта, он может дать представление о том, как выглядит игра в настоящее время.
Skyblivion призван познакомить c The Elder Scrolls IV: Oblivion новое поколение геймеров и представить ее давним поклонникам серии. Этот мод также будет поддерживать Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition.
После выхода мод будет полностью модульным. Таким образом, игроки смогут сами выбирать, какие компоненты им устанавливать. Сюда входят все улучшения, разработанные командой, такие как: реконструкция ландшафта, интерьера, города, оружия/брони и многое другое.
D настоящее время дата выхода намечена на 2025 год.
Ляпота. Ждём и пройдём.
А уже этот фан ремейк поздно вс**лся как говорят. От надежного источника поступала инфа, что у Bethesda в работе оф. ремейк Oblivion
С какой скоростью делаются игры беседки, то с бОльшей вероятностью раньше, как раз-таки выйдет Скайбливион
Сделать ремейк древней игры, на движке чуть менее древней, но всё равно древней игры. Гениально! Завидую таким людям, кто может потратить кучу лет не на никому ненужный и бессмысленный проект.
8 лет тому назад когда этот проект начинался его делали на современном движке Скайрим и он по меркам времени выглядел прекрасно а теперь он устарел и думаю что быстрее Бетхесда сделаеть ремейк.
Пусть выпускают, добавлю в сборку. Полагаю, успею её к тому времени протестировать. Если конечно её можно будет добавить без танцев с бубнами, как было с Брумой.
ну тупо неинтересно. это тот же скайрим омг. моды модами. а игра одна. и за столько лет уже блевать тянет. есть конечно такие как mr cat) кто понял тот понял. но по-моему это уже просто скучно и даже не второсортно.
На Wiki пишут, что разработка началась в 2012 году, релиз планируется в 2025 году. Всего один вопрос, если им так хочется улучшить внешний вид Обливиона, не проще было бы просто сделать несколько графических модов на оригинальную игру?
Нет.
скайрим с модами - где тут обливион ? брееед
че дурак??? XD