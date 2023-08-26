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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 25 812 оценок

20 минут свежего геймплея Skyblivion

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Procy_on
Новости

Команда мододелов Skyblivion, занимающаяся созданием ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке The Elder Scrolls V: Skyrim, выпустила новый видеоролик, демонстрирующий 20 минут игрового процесса.

В ролике демонстрируется один из самых знаковых побочных квестов Oblivion - "Мазога Орк". А поскольку этот ролик относится к последней версии билда проекта, он может дать представление о том, как выглядит игра в настоящее время.

Skyblivion призван познакомить c The Elder Scrolls IV: Oblivion новое поколение геймеров и представить ее давним поклонникам серии. Этот мод также будет поддерживать Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition.

После выхода мод будет полностью модульным. Таким образом, игроки смогут сами выбирать, какие компоненты им устанавливать. Сюда входят все улучшения, разработанные командой, такие как: реконструкция ландшафта, интерьера, города, оружия/брони и многое другое.

D настоящее время дата выхода намечена на 2025 год.

4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
hpi

Ляпота. Ждём и пройдём.

2
AlexFullBeast

А уже этот фан ремейк поздно вс**лся как говорят. От надежного источника поступала инфа, что у Bethesda в работе оф. ремейк Oblivion

2
cheezette

С какой скоростью делаются игры беседки, то с бОльшей вероятностью раньше, как раз-таки выйдет Скайбливион

0
Protocol10

Сделать ремейк древней игры, на движке чуть менее древней, но всё равно древней игры. Гениально! Завидую таким людям, кто может потратить кучу лет не на никому ненужный и бессмысленный проект.

2
Malgorzata

8 лет тому назад когда этот проект начинался его делали на современном движке Скайрим и он по меркам времени выглядел прекрасно а теперь он устарел и думаю что быстрее Бетхесда сделаеть ремейк.

1
Беркут Слеер

Пусть выпускают, добавлю в сборку. Полагаю, успею её к тому времени протестировать. Если конечно её можно будет добавить без танцев с бубнами, как было с Брумой.

1
Саша Зазулькин

ну тупо неинтересно. это тот же скайрим омг. моды модами. а игра одна. и за столько лет уже блевать тянет. есть конечно такие как mr cat) кто понял тот понял. но по-моему это уже просто скучно и даже не второсортно.

0
Rey Harley

На Wiki пишут, что разработка началась в 2012 году, релиз планируется в 2025 году. Всего один вопрос, если им так хочется улучшить внешний вид Обливиона, не проще было бы просто сделать несколько графических модов на оригинальную игру?

0
hpi

Нет.

0
gliga142

скайрим с модами - где тут обливион ? брееед

-3
Леший116rus

че дурак??? XD

0