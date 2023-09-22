Авторы Skyblivion не собираются забрасывать проект из-за слухов об официальном ремейке Oblivion ©

Команда разработчиков Skyblivion сообщила, что продолжает работу над фанатским ремейком The Elder Scrolls 4: Oblivion, несмотря на утечку информации об официальном ремейке или ремастере. Skyblivion разрабатывается уже более десяти лет как ремейк Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Elder Scrolls V: Skyrim.



В 2012 году моддер Zilav (который занимался воссозданием и ремастерингом видеоигр из серии The Elder Scrolls под названием Renewal Project) начал проект по переносу ассетов Oblivion на движок Creation Engine компании Bethesda, на котором всего за год до этого был создан Skyrim. Различные версии фанатского проекта разрабатывались до 2014 года, и разработчики решили, что сборка версии 0.2 послужит основой для дальнейшего развития. В команду разработчиков был привлечен нынешний руководитель проекта Skyblivion, Rebelzize, который изменил траекторию развития проекта, предложив идею не переносить активы, а ремейкнуть Oblivion. Эта идея была одобрена, и Rebelzize призвал других моддеров и разработчиков из Nexus Mods помочь в разработке Skyblivion в 2016 году. Разработка Skyblivion продолжается до сих пор, и, судя по всему, в ближайшее время прекращать ее не планируется.

Несмотря на то, что в недавней утечке информации от Microsoft и FTC отмечается, что официальный ремастер Oblivion может появиться в будущем, компания Rebelzize в интервью IGN пообещала выпустить Skyblivion. После долгих лет разработки Rebelzize с нетерпением ждет выхода ремейка Oblivion в 2025 году, и разработчик считает, что официальный ремастер Oblivion будет полезен как для проекта Skyblivion, так и для поклонников "Древних Свитков". По словам Rebelzize, эти слухи - "хорошая новость для всех", поскольку больше людей смогут впервые познакомиться с Oblivion. Разработчик также подтверждает, что официальный ремейк/ремастер Oblivion будет отличаться от Skyblivion.

По мнению Rebelzize, такие ремейки, как Skyblivion, являются творческим подходом к Oblivion. Главная цель команды разработчиков Skyblivion - сделать так, чтобы Oblivion ощущался как совершенно новая игра, выпущенная в наши дни. Rebelzize считает, что официальный ремастер Oblivion должен привнести в игру улучшения и современные возможности, сохранив при этом оригинальную игру. Разработчик не ожидает прекращения сотрудничества, поскольку его команда уже много лет ведет переговоры с Bethesda по поводу Skyblivion, так что в ближайшем будущем эти два проекта могут сосуществовать.



Официальный ремастер Oblivion от Microsoft и Bethesda должен быть ориентирован на фанатов, увлеченных текущей экосистемой Xbox, в то время как Skyblivion привлекает ПК-геймеров, которым нравится экспериментировать с новыми модами для Skyrim.