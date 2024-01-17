Девушка попала в полицию из-за NSFW-модов для Skyrim

Пользователь MachineHaunting3343 поделился интересной историей на сабреддите, где предоставляют бесплатную юридическую помощь.
Вечеринка у друга оказалась весьма незабываемой для жены пользователя, которая случайно забыла свой включенный ноутбук в его доме. Хозяин воспользовался случаем и решил порыться в личны файлах. Он обнаружил в игре Skyrim невероятное количество порнографических модификаций, включая весьма странные. Например, в одной из установленных модификаций "волки пытаются спариться с Довакином без его согласия".
Товарищ решил не оставить это без внимания и сдал ноутбук в полицию, написав донос. По словам MachineHaunting3343, британские полицейские пригласили женщину на беседу и изъяли ноутбук. Теперь будут проводить детальное исследование его содержимого до середины 2025 года.
У моей жены довольно много необычных фетишей, но они возникли из-за травмы, полученной в детстве, поэтому я обычно просто позволяю ей заниматься своими делами. Кроме этого, наш "друг" написал об этом во всех соцсетях и работодателю моей жены.
Автор хотел узнать, возможно ли предпринять какие-либо юридические шаги в отношении "друга", который разгласил эту личную информацию в Сети.
С такими друзьями никаких врагов не надо. Какой-то эталон доносчика, возведённый в абсолют.
Все просто "друг" лгбт фанатик, а у нее все были белые и лица красивые.
Еще и влез в личный ноут, это не только доносчик, а еще и порядочная свинья без чувства такта и воспитания
У друга просто особые нежные чувства к мужу этой девушки и он таким нехитрым способом хотел избавиться от соперницы.)В итоге выясниться,что он и поставил эти моды,пока девчонка не видела....
Полиция явно темнит, пройти скайрим до середины 2025 года им не удастся, тут как минимум надо было изъять до 2040
Бред какой-то. То что "друг" - тридварас, это понятно, но копам-то чего? Или сами собрались играть полтора года, раз уж цельная сборка и халявный ноут подвалили?
з.ы. А, это в Бриташке. Тогда всё понятно. У неё, видать, лицензии на порно-моды не оказалось.
Уверен, ноутбук изъяли для исследований!
Ждем статью из цикла "Британские ученые доказали, что..."
Друг просит ссылку на мод
Хана другу... Теперь он не друг, а враг.
Если бы такой чел был, он точно бы заслужил в аду отдельный котёл.
Возможно оборотни, потому как волки нападают лишь если Довакин проиграл битву, о каком согласие идет речь. Если уровень жизни в установленный в МСМ падет ниже установленного уровня то Довакин может быть оприходован: орками, троллями, великанами(шами), медведями, тиграми, драгурами, гоблинами, лошадьми и даже дорическими механизмами.
Вес мода весьма небольшой, и вполне мог быть добавлен другом самостоятельно к примеру с флешки.
Любой, кто играл в Скай с такими сборками в курсе, что волки далеко не самое страшное :D
А его еб*т, "друга"? Взрослые люди могут делать в играх, что хотят.
Выглядит как не правда,что то явно притянуто за уши. Не понятно ни зачем ноутбук вообще на гулянку тащить,ни зачем кому то туда лезть - совершая противоправное действие,а потом идти в полицию вешая на себя статью.Не выйдет отмазаться чем то вроде -"полез понять кто хозяин"
Самое забавное скайрим с модами надо ещё запустить суметь и волков на карте найти.И даже если написанное правда,что это доказывает?что муж или жена скачали сборку 18+ модов где то и несколько модов там сомнительного содержания?я боюсь представить,что бы было если бы там хентай нашли например
К успеху пришла
Ахаха, вуман