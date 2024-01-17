Девушка попала в полицию из-за NSFW-модов для Skyrim

Пользователь MachineHaunting3343 поделился интересной историей на сабреддите, где предоставляют бесплатную юридическую помощь.

Вечеринка у друга оказалась весьма незабываемой для жены пользователя, которая случайно забыла свой включенный ноутбук в его доме. Хозяин воспользовался случаем и решил порыться в личны файлах. Он обнаружил в игре Skyrim невероятное количество порнографических модификаций, включая весьма странные. Например, в одной из установленных модификаций "волки пытаются спариться с Довакином без его согласия".

Товарищ решил не оставить это без внимания и сдал ноутбук в полицию, написав донос. По словам MachineHaunting3343, британские полицейские пригласили женщину на беседу и изъяли ноутбук. Теперь будут проводить детальное исследование его содержимого до середины 2025 года.

У моей жены довольно много необычных фетишей, но они возникли из-за травмы, полученной в детстве, поэтому я обычно просто позволяю ей заниматься своими делами. Кроме этого, наш "друг" написал об этом во всех соцсетях и работодателю моей жены.

Автор хотел узнать, возможно ли предпринять какие-либо юридические шаги в отношении "друга", который разгласил эту личную информацию в Сети.