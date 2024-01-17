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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 28 549 оценок

Девушка попала в полицию из-за NSFW-модов для Skyrim

butcher69
Новости

Пользователь MachineHaunting3343 поделился интересной историей на сабреддите, где предоставляют бесплатную юридическую помощь.

Вечеринка у друга оказалась весьма незабываемой для жены пользователя, которая случайно забыла свой включенный ноутбук в его доме. Хозяин воспользовался случаем и решил порыться в личны файлах. Он обнаружил в игре Skyrim невероятное количество порнографических модификаций, включая весьма странные. Например, в одной из установленных модификаций "волки пытаются спариться с Довакином без его согласия".

Товарищ решил не оставить это без внимания и сдал ноутбук в полицию, написав донос. По словам MachineHaunting3343, британские полицейские пригласили женщину на беседу и изъяли ноутбук. Теперь будут проводить детальное исследование его содержимого до середины 2025 года.

У моей жены довольно много необычных фетишей, но они возникли из-за травмы, полученной в детстве, поэтому я обычно просто позволяю ей заниматься своими делами. Кроме этого, наш "друг" написал об этом во всех соцсетях и работодателю моей жены.

Автор хотел узнать, возможно ли предпринять какие-либо юридические шаги в отношении "друга", который разгласил эту личную информацию в Сети.

4
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Кей Овальд

С такими друзьями никаких врагов не надо. Какой-то эталон доносчика, возведённый в абсолют.

25
TheLokich

Все просто "друг" лгбт фанатик, а у нее все были белые и лица красивые.

-1
Poenitens

Еще и влез в личный ноут, это не только доносчик, а еще и порядочная свинья без чувства такта и воспитания

2
Lvinomord

У друга просто особые нежные чувства к мужу этой девушки и он таким нехитрым способом хотел избавиться от соперницы.)В итоге выясниться,что он и поставил эти моды,пока девчонка не видела....

6
pokemonizm

Полиция явно темнит, пройти скайрим до середины 2025 года им не удастся, тут как минимум надо было изъять до 2040

6
Gords

Бред какой-то. То что "друг" - тридварас, это понятно, но копам-то чего? Или сами собрались играть полтора года, раз уж цельная сборка и халявный ноут подвалили?

з.ы. А, это в Бриташке. Тогда всё понятно. У неё, видать, лицензии на порно-моды не оказалось.

2
ЕвМи

Уверен, ноутбук изъяли для исследований!
Ждем статью из цикла "Британские ученые доказали, что..."

2
aka_poroh

Друг просит ссылку на мод

1
Raphtallia

Хана другу... Теперь он не друг, а враг.

1
Gelyr

Если бы такой чел был, он точно бы заслужил в аду отдельный котёл.

1
Беркут Слеер
Например, в одной из установленных модификаций "волки пытаются спариться с Довакином без его согласия".

Возможно оборотни, потому как волки нападают лишь если Довакин проиграл битву, о каком согласие идет речь. Если уровень жизни в установленный в МСМ падет ниже установленного уровня то Довакин может быть оприходован: орками, троллями, великанами(шами), медведями, тиграми, драгурами, гоблинами, лошадьми и даже дорическими механизмами.

Вес мода весьма небольшой, и вполне мог быть добавлен другом самостоятельно к примеру с флешки.

0
Poenitens

Любой, кто играл в Скай с такими сборками в курсе, что волки далеко не самое страшное :D

0
Igor Udilov

А его еб*т, "друга"? Взрослые люди могут делать в играх, что хотят.

0
manelloth

Выглядит как не правда,что то явно притянуто за уши. Не понятно ни зачем ноутбук вообще на гулянку тащить,ни зачем кому то туда лезть - совершая противоправное действие,а потом идти в полицию вешая на себя статью.Не выйдет отмазаться чем то вроде -"полез понять кто хозяин"
Самое забавное скайрим с модами надо ещё запустить суметь и волков на карте найти.И даже если написанное правда,что это доказывает?что муж или жена скачали сборку 18+ модов где то и несколько модов там сомнительного содержания?я боюсь представить,что бы было если бы там хентай нашли например

0
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