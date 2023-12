Для Skyrim сделали рождественский квест: трейлер оформили в духе GTA 6

Моддер JaySerpa сделал рождественский квест для The Elder Scrolls 5: Skyrim под названием The Gift of Saturalia. Энтузиаст поделился трейлером в честь релиза: ролик он попытался стилизовать под анонс Grand Theft Auto 6.

Праздничное задание можно пройти всего за 1-2 часа. По сюжету главный герой знакомится в загадочным бородатым торговцем, который попросит помочь жителям Скайрима и создать торжественную атмосферу.

Модификация полностью озвучена. По словам JaySerpa, она расширяет истории нескольких NPC, про которых фанаты RPG обычно редко вспоминают. Кроме того, квест влияет на вид некоторых локаций, а также отношение ряда персонажей к главному герою.

The Elder Scrolls 5: Skyrim — ролевая игра, разработанная Bethesda. Она вышла 11 ноября 2011 года на PC, Xbox 360 и PlayStation 3, а потом появилась на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.