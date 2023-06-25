Для Skyrim Special Edition вышел новый пакет 4K-текстур для всех щитов ©

Моддер UFR выпустил новый пакет 4K-текстур для Skyrim Special Edition, который полностью обновляет все щиты в игре. Этот пакет текстур имеет размер 850 МБ и улучшает 32 щита.

UFR проделал потрясающую работу по обновлению игровых щитов. В конце статьи вы можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих новые 4K-текстуры. И, как вы увидите, эти щиты выглядят лучше, чем когда-либо.

Это, пожалуй, единственный пак, который обновляет игровые щиты, поэтому настоятельно рекомендуется его скачать по ссылке.