Для Skyrim вышел масштабный квест, вдохновленный такими играми, как Tomb Raider и Dragon Age

Для Skyrim вышел еще один замечательный мод с оригинальной квестовой линией, которая смешивает Dragon Age и Tomb Raider в нечто новое, с озвучкой, решениями, большим подземельем и даже оригинальной музыкой.
"Sirenroot: Deluge of Deceit - это насыщенное диалогами погружение в руины Айлейдов с головоломками, платформерами и упором на водную механику", - пишет автор мода Everglaid. "Под влиянием Tomb Raider и Dragon Age вы будете лазать, нырять, решать головоломки и бегать по таймеру, а также управлять другими персонажами, убеждать, искать подсказки и определять судьбу других".
Вот основные особенности мода:
- Квест длиной 2-5 часов
- Несколько концовок
- Большое подземелье с головоломками
- Катсцены
- 1000 предложений озвученных диалогов
- Уникальные NPC, которые могут жить или умереть в зависимости от ваших решений
- 14 уникальных OST
К счастью, для его запуска нет требований к уровню или предыдущему квесту, поэтому все, что вам нужно сделать, это поговорить с Фриссой Блэк-Брайар в Эликсирах Элгрима в Рифтене, чтобы запустить мод Sirenroot.
Скачать новую модификация с высокой скоростью можно на нашем сайте, где также доступен перевод на русский язык.
уже порядочно по времени появился. и даже перевод титров есть