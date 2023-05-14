The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 23 835 оценок

Для Skyrim вышел масштабный квест, вдохновленный такими играми, как Tomb Raider и Dragon Age

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R_Mor
Новости

Для Skyrim вышел еще один замечательный мод с оригинальной квестовой линией, которая смешивает Dragon Age и Tomb Raider в нечто новое, с озвучкой, решениями, большим подземельем и даже оригинальной музыкой.

"Sirenroot: Deluge of Deceit - это насыщенное диалогами погружение в руины Айлейдов с головоломками, платформерами и упором на водную механику", - пишет автор мода Everglaid. "Под влиянием Tomb Raider и Dragon Age вы будете лазать, нырять, решать головоломки и бегать по таймеру, а также управлять другими персонажами, убеждать, искать подсказки и определять судьбу других".

Вот основные особенности мода:

  • Квест длиной 2-5 часов
  • Несколько концовок
  • Большое подземелье с головоломками
  • Катсцены
  • 1000 предложений озвученных диалогов
  • Уникальные NPC, которые могут жить или умереть в зависимости от ваших решений
  • 14 уникальных OST

К счастью, для его запуска нет требований к уровню или предыдущему квесту, поэтому все, что вам нужно сделать, это поговорить с Фриссой Блэк-Брайар в Эликсирах Элгрима в Рифтене, чтобы запустить мод Sirenroot.

Скачать новую модификация с высокой скоростью можно на нашем сайте, где также доступен перевод на русский язык.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Andereyu

уже порядочно по времени появился. и даже перевод титров есть

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