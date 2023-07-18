Для Skyrim вышел масштабный мод размером с полноценное DLC

Для TES 5: Skyrim вышел масштабный мод Harthstone Isles, который по объему контента сравним с официальными DLC. В фанатском дополнении предстоит посетить загадочный архипелаг между Скайримом и островом Роскреа.

Авторы создали уникальные локации, включая курганы и руины храма, подземелья, несколько цепочек заданий, а также записали собственный саундтрек.

Скачать Harthstone Isles можно бесплатно с сайта NexusMods. Чтобы попасть на острова, необходимо отправиться в доки Виндхельма. Там будет судно, которое перевезет довакина в новые локации.