The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 25 107 оценок

Для Skyrim вышел масштабный мод размером с полноценное DLC

Simple Jack
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Для TES 5: Skyrim вышел масштабный мод Harthstone Isles, который по объему контента сравним с официальными DLC. В фанатском дополнении предстоит посетить загадочный архипелаг между Скайримом и островом Роскреа.

Авторы создали уникальные локации, включая курганы и руины храма, подземелья, несколько цепочек заданий, а также записали собственный саундтрек.

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Скачать Harthstone Isles можно бесплатно с сайта NexusMods. Чтобы попасть на острова, необходимо отправиться в доки Виндхельма. Там будет судно, которое перевезет довакина в новые локации.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
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Интересно, сколько времени его делали. Beyond Skyrim много лет домучивает острова Роскреа, и когда закончит, хрен его знает.

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