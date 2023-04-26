The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 23 646 оценок

Энтузиаст показал невероятную графику в Skyrim, которая не уступает новинкам 2023 года

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Gutsz
Новости

Ролевая игра The Elder Scrolls 5: Skyrim была выпущена студией Bethesda Softworks в далеком 2011 года на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Несмотря на свой приличный возраст, проект до сих пор удерживает высокую актуальность и все благодаря модификациям. Сторонние разработки позволяют кардинально изменить визуальную составляющую, при этом не затрагивая оригинальный графический движок. Новое видео от энтузиаста под ником Omen Apollo доказывает, что Skyrim с модами, даже сейчас, внешне не уступает новинкам 2023 года.

Пользователь запустил The Elder Scrolls 5: Skyrim на мощном процессоре Intel Core i9-13900K и видеокарте RTX 4090, которые позволяют раскрыть все современные возможности модостроения. Используя многочисленные модификации, автору ролика удалось многократно увеличить детализацию объектов в игре.

Теперь в Skyrim можно увидеть по-настоящему густой лес с пышными деревьями и разнообразной растительностью. Каждый графический элемент получил текстуры высокого качества, что сильно улучшает визуальную составляющую игры и позволяет проекту держаться на уровне с современными играми

ПК
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
zjkjt

наверное у негра жопа и то светлее

2
chawter

всё такая же плоская графика, зато ртх лучи, мда-мда.
а статью, как обычно, писал школьник.

2
Staphylococcus XX

'' которые позволяют раскрыть все возможности современные возможности модострояния.''

Совремённое модострояние есмь многофункциозное и широкомесштабное дело, и всех евоных возможностей раскрыть проблемботатично.

2
Walkan90

В тени ни черта не видно, на солнце дикие пересветы. Красота да и только.

1
cheezette

Дефолтная графика. Безвкусно и бездушно. Как будто на скорую руку пернесли на УЕ5, да ещё и без знания, что такое освещение, темно как в заднице. У Скайрима есть свой тон и атмосфера, а подобные "моды" только рушат его.

0
gliga142

укачивает от шатания бошкой - какой же мерзкий эффект

0
Protocol10

обычный консоле-графоний, даже до уровень крузис 3 2013 года не тянет

-2