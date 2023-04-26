Энтузиаст показал невероятную графику в Skyrim, которая не уступает новинкам 2023 года ©

Ролевая игра The Elder Scrolls 5: Skyrim была выпущена студией Bethesda Softworks в далеком 2011 года на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Несмотря на свой приличный возраст, проект до сих пор удерживает высокую актуальность и все благодаря модификациям. Сторонние разработки позволяют кардинально изменить визуальную составляющую, при этом не затрагивая оригинальный графический движок. Новое видео от энтузиаста под ником Omen Apollo доказывает, что Skyrim с модами, даже сейчас, внешне не уступает новинкам 2023 года.

Пользователь запустил The Elder Scrolls 5: Skyrim на мощном процессоре Intel Core i9-13900K и видеокарте RTX 4090, которые позволяют раскрыть все современные возможности модостроения. Используя многочисленные модификации, автору ролика удалось многократно увеличить детализацию объектов в игре.

Теперь в Skyrim можно увидеть по-настоящему густой лес с пышными деревьями и разнообразной растительностью. Каждый графический элемент получил текстуры высокого качества, что сильно улучшает визуальную составляющую игры и позволяет проекту держаться на уровне с современными играми