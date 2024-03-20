Энтузиаст создал деревянную карту всего Тамриэля из мира The Elder Scrolls

Фанаты игр нередко радуют нас своими удивительными работами, на которые их вдохновили любимые миры. На днях отличился энтузиаст под ником Ezgoes, который смог изобразить очень детализированную деревянную карту Тамриэля из культовой серии ролевых игр The Elder Scrolls. Его работа смогла привлечь внимание даже самих разработчиков игры из Bethesda Softworks.
Пользователь на своей деревянной карте постарался изобразить все главные провинции Тамриэля. Общий масштаб изделия получился не слишком большим, но автор смог уместить в нем все крупные провинции, а также поместить там главные города, названия которых должны быть хорошо знакомы игрокам.
Как сообщается, энтузиаст создавал карту для личного использования в качестве украшения для одной из комнат своего дома. Он не собирается продавать её или делать копии за деньги, что слегка разочаровало других фанатов. По мнению пользователей, это самая детализированная деревянная карта Тамриэля, которую можно найти. Разработчики из Bethesda также оценили работу поклонника. Они похвалили его за старания и опубликовали в официальных социальных сетях игры The Elder Scrolls.
' Они похвалили его за старания и опубликовали в официальных социальных сетях игры '
Уж могли и подарить что нибудь,хотя бы ради приличия...не обеднели бы.
Конечно. Взять из музея "Поле Чудес Беседки" лишний выкованный меч, похуже, или другой мусор и подарить.
беседка и подарить бесплатно что-то...
много лет назад разве что, но точно не сегодня
TES 6 может подавят в 2026 году если про него не забудут
наверно для фаната тес было бы занятно стол запилить карту выжечь, отполировать и пировать сидеть. в ожидании 6х свитков пек-пек
а сколько таких континентов и когда мы увидим полную карту тамриэля?) в игре
25 марта 1994 года вышла ТЕС Арена в которой все эти континенты, как ты их называешь, есть в игре. Ты доволен теперь? Твоя мечта сбылась уже тридцать лет назад, а тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
Пару лет назад я видел на ПГ точно эту же новость.
И тогда и сейчас я лишь скажу, что подобное фуфло может сделать каждый первый за пару часов при помощи лазерного резака.
Этого картографа в Химках видал, деревянными картами торгует
Опять? Кажется, таких карт уже десятки.
Впрочем, круто.
Создал? Это вырезано за час лазером из какой-то дешевой фанеры. Реально есть фанатские работы и покруче этого дешевого поделия в которое вложено ноль старания.