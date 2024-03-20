Энтузиаст создал деревянную карту всего Тамриэля из мира The Elder Scrolls

Фанаты игр нередко радуют нас своими удивительными работами, на которые их вдохновили любимые миры. На днях отличился энтузиаст под ником Ezgoes, который смог изобразить очень детализированную деревянную карту Тамриэля из культовой серии ролевых игр The Elder Scrolls. Его работа смогла привлечь внимание даже самих разработчиков игры из Bethesda Softworks.

Пользователь на своей деревянной карте постарался изобразить все главные провинции Тамриэля. Общий масштаб изделия получился не слишком большим, но автор смог уместить в нем все крупные провинции, а также поместить там главные города, названия которых должны быть хорошо знакомы игрокам.

Как сообщается, энтузиаст создавал карту для личного использования в качестве украшения для одной из комнат своего дома. Он не собирается продавать её или делать копии за деньги, что слегка разочаровало других фанатов. По мнению пользователей, это самая детализированная деревянная карта Тамриэля, которую можно найти. Разработчики из Bethesda также оценили работу поклонника. Они похвалили его за старания и опубликовали в официальных социальных сетях игры The Elder Scrolls.