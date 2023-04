Мод для Skyrim добавляет говорящий меч, на котором можно ездить "как на ховерборде" ©

Моды для Skyrim продолжают выходить, и вот появился новый, добавляющий контент размером с DLC, который включает новую квестовую линию, озвучку и некоторые новые механики, например, возможность ездить на мече.

Если говорить об огромных модификациях для Skyrim, то моды пользователя Fableforge "There Is No Umbra" можно отнести к числу наиболее амбициозных. Недавно он выпустил третью главу своего расширения размером с DLC. Среди того, что можно получить, - 11 квестов, распределенных по трем главам, около пяти тысяч строк диалогов, которые были полностью озвучены, а также новые анимации и локации. Однако одной из самых интригующих вещей в этом новом моде является Умбра, говорящий меч, который может как следовать за игроком, так и быть его оружием, а также транспортом - можно ездить "как на ховерборде", как говорит сам автор.

По ссылке выше входят также вторая и третья главы There Is No Umbra, так что эта последняя версия подойдет для тех, кто хочет опробовать все три части.