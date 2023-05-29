Новый мод добавляет в Skyrim дополнительную порцию погружения, заставляя NPC реагировать на невидимость ©

Можно с уверенностью сказать, что многие поклонники Skyrim играют в эту игру ради ощущения погружения, и новый мод делает эпическую игру Bethesda еще более правдоподобной, заставляя NPC реагировать, когда игрок становится невидимым.

Что делает ролевую игру 2011 года такой популярной, так это то, как она затягивает фанатов своими захватывающими элементами. Например, в Skyrim есть куча NPC, с которыми можно взаимодействовать, у каждого из них свой путь и свой диалог. Однако многие, вероятно, согласятся, что разговоры с персонажами могут показаться ограниченными, особенно для тех, кто играет в игру годами. Поэтому ощущение погружения может быть немного нарушено, когда слышишь, как одни и те же голоса произносят одни и те же реплики снова и снова.

К счастью, это можно исправить с помощью пользовательского контента. Один из примеров - ветеран Skyrim и моддер JaySerpa, выпустивший свой новый мод "NPCs React to Invisibility". Теперь, когда Драконорожденный использует заклинание невидимости перед жителями, они будут произносить слова шока и удивления, даже спрашивать игрока, куда он делся. В видеоролике ниже, создатель говорит, что он внедрил около 300 новых реплик диалога, которые были нарезаны из ванильного аудио. Для дополнительной дозы реализма в описании сказано, что не все NPC будут реагировать. Например, маги и другие персонажи, привыкшие к магии, "не будут удивлены".

Этот мод отлично сочетается с другим модом, заставляющим NPC реагировать на некромантию, который также был создан JaySerpa.

Модификацию на реакцию NPC можно скачать бесплатно прямо с нашего сайта, где уже представлен полный перевод на русский язык.