Новый мод добавляет в Skyrim высококачественные объемные эффекты тумана

Моддер Dr Jacopo выпустил новый мод для Skyrim Special Edition, который добавляет высококачественные объемные эффекты тумана. Этот мод по сути является ремейком мода Volumetric Mists, вышедшего в 2019 году.

Как отметил моддер, в оригинальном моде были некоторые проблемы с полосами неба и чрезмерная дымка в проксимальных областях. Мод Azurite Mists исправляет это, используя новые прозрачные модели. Кроме того, он возвращает ближайшие детали, скрывая при этом отдаленные пейзажи. Кроме того, он добавляет больше тумана в определенных местах Скайрима, особенно в долинах и Море Призраков.

Этот мод совместим со всеми погодными модами и пакетами HD-текстур.

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