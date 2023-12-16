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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 27 848 оценок

Новый мод добавляет в Skyrim высококачественные объемные эффекты тумана

monk70
Новости

Моддер Dr Jacopo выпустил новый мод для Skyrim Special Edition, который добавляет высококачественные объемные эффекты тумана. Этот мод по сути является ремейком мода Volumetric Mists, вышедшего в 2019 году.

Как отметил моддер, в оригинальном моде были некоторые проблемы с полосами неба и чрезмерная дымка в проксимальных областях. Мод Azurite Mists исправляет это, используя новые прозрачные модели. Кроме того, он возвращает ближайшие детали, скрывая при этом отдаленные пейзажи. Кроме того, он добавляет больше тумана в определенных местах Скайрима, особенно в долинах и Море Призраков.

Этот мод совместим со всеми погодными модами и пакетами HD-текстур.

Скачать Azurite Mists можно бесплатно с нашего сайта.

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-1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Добавили мыло цвета облаков

2
Kollich

Теперь то можно и перепройти, прям чувствовал что не хватает чего то важного в игре

1
B e s i k

Это не туман а какая то пелена.Вот туман и это не мод а ENB очень прожорливый но шикарный !

1
Бaбуся

Помню этот высер от беседки...

-1
Кей Овальд

Никогда не любил туман в играх. Не видно ж нифига.

-4
Kollich

Так это не туман, а Седобородые курят кальян в горах

3