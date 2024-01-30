Поклонник Skyrim создал свой собственный Золотой Коготь с помощью 3D-принтера

Один из поклонников Skyrim использовал 3D-принтер, чтобы воссоздать Золотой Коготь, символический предмет, встречающийся на ранних этапах игры.
Золотой Коготь выглядит потрепанным, словно его действительно использовали. Для создания глубины деталей было использовано несколько цветов.
Модель создана с использованием Zbrush и объединяет в себе пять различных элементов. Всего на создание Золотого Когтя из Skyrim ушло около 24 часов. Фанаты, внимательно изучившие Золотой Коготь, могут заметить пометки на его ладони и когтях, а узор на пальцах напоминает чешую дракона.
Если учесть , что это первый предмет, созданный 3D-принтером по мотивам Skyrim, результат получился отличным.
Помню при первом прохождении, открыл дверь наугад. Действовал из логики от большего к меньшему, типа медведь как самый большой сверху, а какая то личинка типа самая маленькая
Это сова а не личинка😂🤣
аха хах, личинка)) спс бро ты сделал мой день чуточку веселей.
"Если учесть , что это первый предмет, созданный 3D-принтером по мотивам Skyrim, результат получился отличным."
Вы серьёзно!??
какой то бред опубликовали
Круто как фигурка в коллекцию