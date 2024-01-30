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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 28 847 оценок

Поклонник Skyrim создал свой собственный Золотой Коготь с помощью 3D-принтера

KAMA33
Новости

Один из поклонников Skyrim использовал 3D-принтер, чтобы воссоздать Золотой Коготь, символический предмет, встречающийся на ранних этапах игры.

Золотой Коготь выглядит потрепанным, словно его действительно использовали. Для создания глубины деталей было использовано несколько цветов.

Модель создана с использованием Zbrush и объединяет в себе пять различных элементов. Всего на создание Золотого Когтя из Skyrim ушло около 24 часов. Фанаты, внимательно изучившие Золотой Коготь, могут заметить пометки на его ладони и когтях, а узор на пальцах напоминает чешую дракона.

Если учесть , что это первый предмет, созданный 3D-принтером по мотивам Skyrim, результат получился отличным.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Leshugan

Помню при первом прохождении, открыл дверь наугад. Действовал из логики от большего к меньшему, типа медведь как самый большой сверху, а какая то личинка типа самая маленькая

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Руслан Меркулов 2

Это сова а не личинка😂🤣

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SEV DRAKE

аха хах, личинка)) спс бро ты сделал мой день чуточку веселей.

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Влад Сабинин

"Если учесть , что это первый предмет, созданный 3D-принтером по мотивам Skyrim, результат получился отличным."

Вы серьёзно!??
какой то бред опубликовали

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Руслан Меркулов 2

Круто как фигурка в коллекцию

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