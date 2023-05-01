Разработчики Skywind выпустили новое демонстрационное видео

Появилось новое видео демонстрации геймплея Skywind - модификации которая переносит TES III: Morrowind на движок Skyrim.

На представленном видео показано прохождение квеста Некромант в Мавии.

Эта миссия перенесена прямо из Морровинда и должна быть знакома игрокам оригинала, в то же время показывая переосмысленные ассеты, креативные идеи дизайна уровней, а также диалоги и заскриптованные события, способствующие большему погружению в мир игры.