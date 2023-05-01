The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 23 699 оценок

Разработчики Skywind выпустили новое демонстрационное видео

Владимир Кочетов

Появилось новое видео демонстрации геймплея Skywind - модификации которая переносит TES III: Morrowind на движок Skyrim.

На представленном видео показано прохождение квеста Некромант в Мавии.

Эта миссия перенесена прямо из Морровинда и должна быть знакома игрокам оригинала, в то же время показывая переосмысленные ассеты, креативные идеи дизайна уровней, а также диалоги и заскриптованные события, способствующие большему погружению в мир игры.

ПК
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
морковняк

очень надеюсь что карту и маркер квестов сделают. да я тот самый который через раз скипает и не читает диалоги..

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Umertviya

По моему ёжики на двух лапках быстрее научаться вальс танцевать, чем выйдет данная игра.

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