The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 24 609 оценок

Свежие геймплейные кадры Skyblivion из дневника разработки

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Procy_on
Новости

Команда разработчиков модов для ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion в Skyrim, Skyblivion, выпустила новый дневник разработчиков. В этом новом дневнике команда представила новые кадры игрового процесса из долгожданного проекта.

Цель Skyblivion - познакомить с The Elder Scrolls IV: Oblivion новое поколение геймеров и вновь представить ее давним поклонникам серии. Этот мод также будет поддерживать Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition.

После выхода мод будет полностью модульным. Таким образом, игроки смогут выбирать, какие компоненты они хотят установить. Сюда входят все улучшения, разработанные командой, такие как реконструкция ландшафта, реконструкция интерьера, реконструкция города, реконструкция оружия/брони и многое другое.

Для тех, кому интересно, команда планирует выпустить Skyblivion в 2025 году. Тем не менее, судя по тому, что мы видели до сих пор, это будет стоить того, чтобы подождать.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Talendor3
11
ArtPRO

Включаю режим нытика. На эту растительность без крови с глаз невозможно смотреть. Почему она вся пожелтевшая? Это так материалы реагируют на солнечный свет? Так значит их надо перенастроить! И что за пустынная оранжевая гамма и атмосфера в лесах вокруг башни? Из ролика в ролик эта гамма никуда не уходит. Это еще актуально в пустыне, но не сочных (когда-то) лесах Сиродила. Вроде делают ремейк старой игры на основе новой, но визуально получается хуже.

2
cuckold

Бои под водой?

1
AT_Sagor

Зачем делать на движке Скайрима, когда уже совсем скоро 6-ая часть?

1
Talendor3

через 5 лет это скоро?

6
AT_Sagor Talendor3

Учитывая как быстро они работают, то да — очень скоро. Они в лучшем случае за год до релиза 6-ой части успеют сделать свой проект.

1
Talendor3 AT_Sagor

это если тес6 действительно через 5 лет выйдет, а то будет очередная халва 3

1
alex_jay

Забавно, смотрел видео до того как прочитал описание, и глядя на проценты завершенного подумал, ну года 2 ещё и в описании как раз 25 год)

1
I I I I I

Если это выйдет, то поиграю обязательно. Все-таки Сиродил самая красивая провинция (если не считать альтмерских земель, конечно).

0
gliga142

13 лет карл .. фанаты делали целые новые игры за это время типа Эндерала .. позорище..

0
Дима Константинов

Так никто не хотел что то реально делать

0
vertehwost

о .ма. гад . эта што?этож не до 25го года чинить а лет 10 еще

0