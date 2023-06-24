Свежие геймплейные кадры Skyblivion из дневника разработки

Команда разработчиков модов для ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion в Skyrim, Skyblivion, выпустила новый дневник разработчиков. В этом новом дневнике команда представила новые кадры игрового процесса из долгожданного проекта.
Цель Skyblivion - познакомить с The Elder Scrolls IV: Oblivion новое поколение геймеров и вновь представить ее давним поклонникам серии. Этот мод также будет поддерживать Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition.
После выхода мод будет полностью модульным. Таким образом, игроки смогут выбирать, какие компоненты они хотят установить. Сюда входят все улучшения, разработанные командой, такие как реконструкция ландшафта, реконструкция интерьера, реконструкция города, реконструкция оружия/брони и многое другое.
Для тех, кому интересно, команда планирует выпустить Skyblivion в 2025 году. Тем не менее, судя по тому, что мы видели до сих пор, это будет стоить того, чтобы подождать.
Включаю режим нытика. На эту растительность без крови с глаз невозможно смотреть. Почему она вся пожелтевшая? Это так материалы реагируют на солнечный свет? Так значит их надо перенастроить! И что за пустынная оранжевая гамма и атмосфера в лесах вокруг башни? Из ролика в ролик эта гамма никуда не уходит. Это еще актуально в пустыне, но не сочных (когда-то) лесах Сиродила. Вроде делают ремейк старой игры на основе новой, но визуально получается хуже.
Бои под водой?
Зачем делать на движке Скайрима, когда уже совсем скоро 6-ая часть?
через 5 лет это скоро?
Учитывая как быстро они работают, то да — очень скоро. Они в лучшем случае за год до релиза 6-ой части успеют сделать свой проект.
это если тес6 действительно через 5 лет выйдет, а то будет очередная халва 3
Забавно, смотрел видео до того как прочитал описание, и глядя на проценты завершенного подумал, ну года 2 ещё и в описании как раз 25 год)
Если это выйдет, то поиграю обязательно. Все-таки Сиродил самая красивая провинция (если не считать альтмерских земель, конечно).
13 лет карл .. фанаты делали целые новые игры за это время типа Эндерала .. позорище..
Так никто не хотел что то реально делать
о .ма. гад . эта што?этож не до 25го года чинить а лет 10 еще