Свежие геймплейные кадры Skyblivion из дневника разработки ©

Команда разработчиков модов для ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion в Skyrim, Skyblivion, выпустила новый дневник разработчиков. В этом новом дневнике команда представила новые кадры игрового процесса из долгожданного проекта.



Цель Skyblivion - познакомить с The Elder Scrolls IV: Oblivion новое поколение геймеров и вновь представить ее давним поклонникам серии. Этот мод также будет поддерживать Skyrim Legacy Edition и Skyrim Special Edition.

После выхода мод будет полностью модульным. Таким образом, игроки смогут выбирать, какие компоненты они хотят установить. Сюда входят все улучшения, разработанные командой, такие как реконструкция ландшафта, реконструкция интерьера, реконструкция города, реконструкция оружия/брони и многое другое.

Для тех, кому интересно, команда планирует выпустить Skyblivion в 2025 году. Тем не менее, судя по тому, что мы видели до сих пор, это будет стоить того, чтобы подождать.