Тодд Говард: "Кто-то должен сделать продолжение Skyrim"

Тодду Говарду пришла в голову потрясающая идея: "Кто-то должен сделать продолжение Skyrim".
Говард рассказал о своей истории в играх, корнях Starfield и многом другом в новом видеоролике от BAFTA. Отвечая на вопрос о том, какую игру он хотел бы увидеть вновь, Говард выделил серию NCAA Football, хотя Ultima 7 является его единственной любимой игрой, а также до сих пор является основным источником вдохновения для стиля ролевых игр Bethesda. Но на этом его ответ не заканчивается.
Это одна из тех вещей, когда ты понимаешь - какой бы ни была игра, когда она уходит - что это были особенные времена, и что ты скучаешь по ним. В некотором смысле, поскольку мы давно не делали Elder Scrolls - это прозвучит странно с моей стороны, но - кто-то должен сделать продолжение Skyrim. Кто-то должен за это взяться.
Хорошая новость заключается в том, что продолжение Skyrim - по крайней мере, в том смысле, в котором Skyrim является продолжением Oblivion - технически уже в производстве. Как уточнил несколько дней назад представитель Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines), The Elder Scrolls 6 официально покинула стадию предпродакшена и вступила в фазу активной разработки, но мы все ещё ничего не увидим и не услышим о ней в ближайшие годы. Отчасти это связано с тем, что Bethesda на некоторое время погрузится с головой в Starfield, а также с тем, что на создание таких ролевых игр уходят годы и годы.
Тодд Говард: Кто-то должен купить Skyrim
Тодд Говард: "Кто-то должен
Справа сиськи очень зачётные
😁Справа сиськи Тодда Г слева Хидетаки Миадзаки Кадзимовны
Кто-то должен продать его.
Скайрим это провинция Тамриэля, поэтому продолжение древних свитков
Сначала подумал что это Панорама....
Кто то должен сделать следующую часть свитков без автолевелинга, с фиксированной сложностью, требованиями в гильдиях хотя бы как в морровинде, работающими перками и формулами расчета всего и вся и нормальными диалогами в которых есть выбор.
А не очнредной багованый шутер с мечем.
Кто-то должен запретить выход позорной выхлопной трубы S.T.A.L.K.E.R. 2, пока он не покажет себя на деле таким, каким был хотя бы в первых трейлерах.
спс за болтовню на инглише
А никто не хочет сделать случайно продолжение HL?
Молдец тодд, надо скайрим 2 пилить
"Слыш, сделай игру за нас и купи её".
Новая часть свитков будет лет через пять в лучшем случае, забудьте об этом. Да и зачем нам новые, если всегда можно еще раз КУПИТЬ СКАЙРИМ
Тодд Говард, человек - легенда.
Ну, по крайней мере он всяко лучше бурята который сам не знает что делает
Я даже не понял о ком ты, но плюсую.
о "гении"
Гении создают жанры, Тодд создал вселенную. Все на своих местах.
Вселенную создал Большой взрыв