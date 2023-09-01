Тодд Говард: "Кто-то должен сделать продолжение Skyrim" ©

Тодду Говарду пришла в голову потрясающая идея: "Кто-то должен сделать продолжение Skyrim".

Говард рассказал о своей истории в играх, корнях Starfield и многом другом в новом видеоролике от BAFTA. Отвечая на вопрос о том, какую игру он хотел бы увидеть вновь, Говард выделил серию NCAA Football, хотя Ultima 7 является его единственной любимой игрой, а также до сих пор является основным источником вдохновения для стиля ролевых игр Bethesda. Но на этом его ответ не заканчивается.

Это одна из тех вещей, когда ты понимаешь - какой бы ни была игра, когда она уходит - что это были особенные времена, и что ты скучаешь по ним. В некотором смысле, поскольку мы давно не делали Elder Scrolls - это прозвучит странно с моей стороны, но - кто-то должен сделать продолжение Skyrim. Кто-то должен за это взяться.

Хорошая новость заключается в том, что продолжение Skyrim - по крайней мере, в том смысле, в котором Skyrim является продолжением Oblivion - технически уже в производстве. Как уточнил несколько дней назад представитель Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines), The Elder Scrolls 6 официально покинула стадию предпродакшена и вступила в фазу активной разработки, но мы все ещё ничего не увидим и не услышим о ней в ближайшие годы. Отчасти это связано с тем, что Bethesda на некоторое время погрузится с головой в Starfield, а также с тем, что на создание таких ролевых игр уходят годы и годы.