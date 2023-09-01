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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 25 891 оценка

Тодд Говард: "Кто-то должен сделать продолжение Skyrim"

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butcher69
Новости

Тодду Говарду пришла в голову потрясающая идея: "Кто-то должен сделать продолжение Skyrim".

Говард рассказал о своей истории в играх, корнях Starfield и многом другом в новом видеоролике от BAFTA. Отвечая на вопрос о том, какую игру он хотел бы увидеть вновь, Говард выделил серию NCAA Football, хотя Ultima 7 является его единственной любимой игрой, а также до сих пор является основным источником вдохновения для стиля ролевых игр Bethesda. Но на этом его ответ не заканчивается.

Это одна из тех вещей, когда ты понимаешь - какой бы ни была игра, когда она уходит - что это были особенные времена, и что ты скучаешь по ним. В некотором смысле, поскольку мы давно не делали Elder Scrolls - это прозвучит странно с моей стороны, но - кто-то должен сделать продолжение Skyrim. Кто-то должен за это взяться.

Хорошая новость заключается в том, что продолжение Skyrim - по крайней мере, в том смысле, в котором Skyrim является продолжением Oblivion - технически уже в производстве. Как уточнил несколько дней назад представитель Bethesda Пит Хайнс (Pete Hines), The Elder Scrolls 6 официально покинула стадию предпродакшена и вступила в фазу активной разработки, но мы все ещё ничего не увидим и не услышим о ней в ближайшие годы. Отчасти это связано с тем, что Bethesda на некоторое время погрузится с головой в Starfield, а также с тем, что на создание таких ролевых игр уходят годы и годы.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
kalter_killer

Тодд Говард: Кто-то должен купить Skyrim

2
HoganHog

Тодд Говард: "Кто-то должен

Спойлер
1
Madiark

Справа сиськи очень зачётные

0
HoganHog Madiark

😁Справа сиськи Тодда Г слева Хидетаки Миадзаки Кадзимовны

0
Кей Овальд

Кто-то должен продать его.

0
Kartman9

Скайрим это провинция Тамриэля, поэтому продолжение древних свитков

0
Agent Qracle

Сначала подумал что это Панорама....

0
Retro_Gamer91

Кто то должен сделать следующую часть свитков без автолевелинга, с фиксированной сложностью, требованиями в гильдиях хотя бы как в морровинде, работающими перками и формулами расчета всего и вся и нормальными диалогами в которых есть выбор.

А не очнредной багованый шутер с мечем.

0
PpLtZ

Кто-то должен запретить выход позорной выхлопной трубы S.T.A.L.K.E.R. 2, пока он не покажет себя на деле таким, каким был хотя бы в первых трейлерах.

0
martin32

спс за болтовню на инглише

0
kolinmah

А никто не хочет сделать случайно продолжение HL?

0
Born to play

Молдец тодд, надо скайрим 2 пилить

0
TAPAKAH222

"Слыш, сделай игру за нас и купи её".

-1
Rey Harley

Новая часть свитков будет лет через пять в лучшем случае, забудьте об этом. Да и зачем нам новые, если всегда можно еще раз КУПИТЬ СКАЙРИМ

-1
wdymBro

Тодд Говард, человек - легенда.

-7
deusMarshall

Ну, по крайней мере он всяко лучше бурята который сам не знает что делает

-6
wdymBro deusMarshall

Я даже не понял о ком ты, но плюсую.

-2
DangerousDomenic wdymBro

о "гении"

0
wdymBro DangerousDomenic

Гении создают жанры, Тодд создал вселенную. Все на своих местах.

-5
HellowRainbow wdymBro

Вселенную создал Большой взрыв

1