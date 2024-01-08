В этом году Skyrim получит новую версию впечатляющей графической модификации Nolvus V6

Фанаты The Elder Scrolls 5 в восторге — создатель впечатляющего Nolvus для Skyrim работает над новой версией графического мода, релиз которого запланирован на этот год.

Любители моддинга, скорее всего, знакомы с популярным модпаком Nolvus. Каждая версия содержит заметные визуальные улучшения по сравнению с предыдущими версиями. Недавно моддер объявил, что работает над новой версией набора - Nolvus V6.

По словам моддера, в этой версии будет представлена "настоящая next-gen версия Skyrim", которой смогут насладиться игроки на ПК. На данный момент новая версия находится на ранней стадии разработки, и точная дата выхода пока не названа. Однако, по словам моддера, она появится где-то в этом году. Судя по демонстрационному ролику, который был выпущен для новой версии, результат обещает быть впечатляющим, многим не терпится узнать больше об этом next-gen моде для 13-летней ролевой игры от Bethesda.

The Elder Scrolls V: Skyrim уже доступна по всему миру для PC и консолей. Как и ожидалось, этот мод в настоящее время разрабатывается только для версии для ПК.

Skyrim был выпущен в 2011 году для ПК и консолей, но с момента выхода получил несколько новых версий. В 2021 году игра получила юбилейное 10-е издание.