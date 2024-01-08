В этом году Skyrim получит новую версию впечатляющей графической модификации Nolvus V6

Фанаты The Elder Scrolls 5 в восторге — создатель впечатляющего Nolvus для Skyrim работает над новой версией графического мода, релиз которого запланирован на этот год.
Любители моддинга, скорее всего, знакомы с популярным модпаком Nolvus. Каждая версия содержит заметные визуальные улучшения по сравнению с предыдущими версиями. Недавно моддер объявил, что работает над новой версией набора - Nolvus V6.
По словам моддера, в этой версии будет представлена "настоящая next-gen версия Skyrim", которой смогут насладиться игроки на ПК. На данный момент новая версия находится на ранней стадии разработки, и точная дата выхода пока не названа. Однако, по словам моддера, она появится где-то в этом году. Судя по демонстрационному ролику, который был выпущен для новой версии, результат обещает быть впечатляющим, многим не терпится узнать больше об этом next-gen моде для 13-летней ролевой игры от Bethesda.
The Elder Scrolls V: Skyrim уже доступна по всему миру для PC и консолей. Как и ожидалось, этот мод в настоящее время разрабатывается только для версии для ПК.
Skyrim был выпущен в 2011 году для ПК и консолей, но с момента выхода получил несколько новых версий. В 2021 году игра получила юбилейное 10-е издание.
Толку от красивой картинки, блестящих лат и реалистичных волос на голове, если технически, Скайрим остаётся игрой 2011 года.
Совершенно очевидно что толк в том что ты получаешь классную картинку в отличной игре,не смотря на то то игре уже больше 10 лет многие люди в неё до сих пор играют,я в том числе.
Ждем пока кто нибудь (хотя тут очень большой вопрос кто,таже Беседка и Поляки уже конкретно обосрались со своими последними играми) сделает подобную игру на современном движке и с новыми,хорошими механиками,за всё время на подобном уровне был только Ведьмак 3,но там локации примитивные,ну и опять же всё таки механики сильно отличаются,там ни стелса,ни нормальной стрельбы из лука,ни кучи других механик и элементов которые были с Скайриме,начиная с тех же вампиров,оборотней и заканчивая реакцией НПС на огромное количество атрибутов ГГ,возможность строить свои дома с кучей дополнительных элементов,создать оранжерею и палисадник для выращивания ингредиентов для алхимии и т.д.,перечислять можно долго.
можно добавить что бы графика лучше чем в скайриме а потребление ресурсов такое же
При этом, все моддеры пытаются из туманного Скайрима сделать южный регион (потому что используют прожекторный свет), да ещё летний, за счёт новой растительности. И чтобы солнце било в глаз! Местами у авторов начинается полная отсебятина и они уже начинают заменять ели на лиственные деревья и т.д.
Скрин из оригинала:
Ну всегда можно поиграть в старфилд 2023))
Для тех у кого как и у меня перестал работать PGплеер.Ну что сказать выглядит лучше всех RPG на свете ! Как говорится нож мне в печень - Скайрим вечен)
Красивая и эффектная сборка, зайти оценить картинку, но играть в это, моды на боевку унесли баланс вперед нагами, при этом, эти нелепые анимация из японских слешеров вообще не вписываются в геймплей, еще из очивидного, просадки до 20 фпс на любом железе.
Авторы сборок любят такие подлянки) Я помню, как последний раз пробовал графонистую сборку. Все нравилось, хотя были косяки с текстурами, но очень бесили новые анимации, особенно на поднимание каждого предмета.
модами поправят пек-пек
пора покупать
маньяк а не модер))
За то время, что сочиняют моды уже можно было создать полноценную игру.
Рад что игру не бросили модами
Скайрим живее всех живых
Графон топчик,но атмосфера теряется . Вырвиглазно,контраст пипец выкручен.На какое то корейские ММО похоже .Моддеры на досуге зашли бы в лесок и посмотрели как оно там...в жизни.
Если Nolvus 5 весил 310гб, то этот будет весить гигов под 400. И качать всё это будешь неделю, если нет премиума на нексусе.
на видео всё гуд, в реале такая каша будет.
Только вчера скачал redux версию Skyrim Nolvus. Это шедевр! Создателю данной сборки аплодисменты, и удачи в её обновлении
Обалденно!!!
хорайзон на минималках