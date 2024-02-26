Старший редактор The Verge ответил на вопрос эксклюзивности The Elder Scrolls 6: игра выйдет на PS5 в день релиза

Компания Microsoft вместе со своим игровым подразделением Xbox на днях официально объявила о смене своего подхода к выпуску игр. Несмотря на многочисленные слухи, сенсации с прекращением продаж консолей Xbox Series не случилось: компания постепенно начнет выпускать свои проекты на платформах конкурентов, включая PS5 и Nintendo Switch. Новое направление компании обсудили авторитетные представители игровой индустрии в рамках подкаста XboxEra, где были озвучены первые инсайдерские подробности касательно будущей игры в серии The Elder Scrolls.

Похоже, ранее появившаяся информация о том, что The Elder Scrolls 6 остается эксклюзивом Xbox Series, является не совсем правдивой. Как отмечают ведущие подкаста XboxEra, многие журналисты подобными высказываниями хотят выдать желаемое за действительное. На самом деле, новая стратегия игрового подразделения Microsoft подразумевает выпуск абсолютно всех своих проектов на других консолях.

По словам старшего редактора The Verge Тома Уоррена, сейчас The Elder Scrolls 6 не планируется даже как временный эксклюзив для Xbox. Он уверен, что игра выйдет одновременно на ПК, Xbox и PS5. По мнению журналиста, разработчики из Bethesda Softworks сейчас параллельно работают над версиями игры для разных платформ, и учитывая масштабы проекта, во временной эксклюзивности нет никакого смысла. Что касается других ожидаемых анонсированных игр, они также рано или поздно доберутся до PS5.