The Elder Scrolls VI, Hellblade 2 и Avowed останутся консольными эксклюзивами Xbox, утверждают СМИ

На днях в сети появилась информация о том, что Xbox впервые за долгое время отменяет консольные эксклюзивы и готовится выпускать свои проекты на других платформах. Одним из первых портов якобы должен стать нашумевший экшен Hi-Fi Rush, выходящий на портативной консоли Nintendo Switch. Затем статус эксклюзива должны были потерять Starfield и ряд других проектов Microsoft, версии которых доберутся до PS5. Тем не менее, ожидать релиза будущих хитов Xbox на платформах конкурентов пока не стоит.
По крайней мере, в этом уверены журналисты издания Windows Central. В СМИ подтвердили планы игрового подразделения Xbox пересмотреть своё отношение к эксклюзивам. Тем не менее, игрокам пока не следует ожидать слишком многого, поскольку новая стратегия все еще обсуждается, и её итоговая версия будет зависеть от договорённостей с Nintendo, а также PlayStation.
Журналисты убеждены, что руководство Xbox всё же будет придерживаться частичной эксклюзивности для своих главных релизов. Это означает, что релиз The Elder Scrolls VI, Hellblade 2 и Avowed на PS5 или портативной консоли Nintendo в ближайшем будущем точно не стоит ожидать. Все порты будут обсуждаться только после релиза на Xbox и будут зависеть от целого ряда дополнительных факторов.
филька котик а ты уверен чтт с тоддиком tes тож в космос не улетит ? а hellblade игра конечно отличная но менее хитовая чем скайрим например ? и где обещанный триллион хитов ? аааа еще чуть подождать ну ок главное чтоб настолка хало вышла поскорее то тип поможет
если выйдут
Поживём по дольше увидим по больше
Hellblade 2 будет по xbox game pass (как и Сталкер 2).
Да пускай небольшие проекты вроде Hi-Fi Rush и Pentiment делают мультиплатформой, это лучшее что Майки выпускают, а все эти ААААААААА-игры с премиум делюксами для раннего доступа и распилом на кучу dlc себе оставляют, вне подписки за бакс оно не нужно.