The Elder Scrolls VI, Hellblade 2 и Avowed останутся консольными эксклюзивами Xbox, утверждают СМИ

На днях в сети появилась информация о том, что Xbox впервые за долгое время отменяет консольные эксклюзивы и готовится выпускать свои проекты на других платформах. Одним из первых портов якобы должен стать нашумевший экшен Hi-Fi Rush, выходящий на портативной консоли Nintendo Switch. Затем статус эксклюзива должны были потерять Starfield и ряд других проектов Microsoft, версии которых доберутся до PS5. Тем не менее, ожидать релиза будущих хитов Xbox на платформах конкурентов пока не стоит.

По крайней мере, в этом уверены журналисты издания Windows Central. В СМИ подтвердили планы игрового подразделения Xbox пересмотреть своё отношение к эксклюзивам. Тем не менее, игрокам пока не следует ожидать слишком многого, поскольку новая стратегия все еще обсуждается, и её итоговая версия будет зависеть от договорённостей с Nintendo, а также PlayStation.

Журналисты убеждены, что руководство Xbox всё же будет придерживаться частичной эксклюзивности для своих главных релизов. Это означает, что релиз The Elder Scrolls VI, Hellblade 2 и Avowed на PS5 или портативной консоли Nintendo в ближайшем будущем точно не стоит ожидать. Все порты будут обсуждаться только после релиза на Xbox и будут зависеть от целого ряда дополнительных факторов.