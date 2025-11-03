Энтузиаст воссоздает The Elder Scrolls: Legends на фанатских серверах

Разработчик-энтузиаст под ником Renian активно работает над проектом Legends Reborn, целью которого является полное возрождение коллекционной карточной игры The Elder Scrolls: Legends после отключения официальных серверов. В недавнем интервью он поделился подробностями о процессе разработки и текущем состоянии проекта.

По словам Renian, работа началась вскоре после объявления о прекращении поддержки игры. Основа метода заключается в создании эмулятора сервера, который сможет взаимодействовать с оригинальным игровым клиентом. Для этого разработчик заблаговременно записал и проанализировал сетевой трафик между клиентом и живыми серверами Bethesda. Он описывает этот процесс как строительство дома с крыши, где приходится восстанавливать логику сервера на основе полученных данных.

На данный момент в проект уже имплементированы все существующие карты и их механики, включая такие сложные, как Invade, Consume и Wax and Wane. Мультиплеерные матчи между игроками уже функционируют, как и премиальные версии карт, поскольку вся визуальная составляющая хранится в самом клиенте. Параллельно ведется работа над воссозданием искусственного интеллекта для одиночных режимов.

Разработчик сообщил, что в ближайшее время начнется закрытое альфа-тестирование с привлечением небольшой группы игроков. Хотя никаких точных дат не называется, Renian выразил личную надежду, что сможет предоставить доступ более широкой аудитории к концу января, к годовщине отключения серверов. Однако он подчеркнул, что это не обещание, а лишь желаемая цель, так как впереди еще много работы и тестирования.

Одним из главных вопросов остается юридический статус проекта. Команда Legends Reborn пыталась связаться с Bethesda, чтобы получить их благословение и избежать потенциальных проблем. Чтобы минимизировать риски, проект является строго некоммерческим — разработчики не принимают и не планируют принимать пожертвования. Их главная цель — дать сообществу возможность снова играть в любимую игру. Планов по изменению баланса или добавлению пользовательских карт нет, так как основная задача — воссоздать игру в ее первозданном виде.