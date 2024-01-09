18 января ZeniMax проведёт презентацию The Elder Scrolls Online: Global Reveal 2024, после Xbox Developer Direct

В рамках анонса Xbox Developer Direct Microsoft сообщила, что в конце презентации 18 января команда ZeniMax Online порадует всех поклонников MMORPG, раскрыв сюрпризы, которые появятся в 2024 году в The Elder Scrolls Online.

В 2024 году будет отмечаться десятая годовщина запуска The Elder Scrolls Online, которую ZeniMax Online отметит должным образом серией инициатив, в которых будет участвовать сообщество, а также множеством шоу, ретроспектив и идей, запланированных в течение года.

Первое из этих мероприятий запланировано на конец Xbox Developer Direct в январе, с The Elder Scrolls Online Global Reveal 2024, которая будет транслироваться с 00:00 МСК в четверг, 19 января, на канале Bethesda в Twitch.

По словам авторов ZeniMax Online, новая глава The Elder Scrolls Online обещает «продолжить историю, начавшуюся в прошлом году, но в другой части Тамриэля. Это будет фантастическое событие, и у нас есть несколько новых систем, которые, как мы думаем, о том, о чем каждый захочет услышать».