18 января ZeniMax проведёт презентацию The Elder Scrolls Online: Global Reveal 2024, после Xbox Developer Direct

В рамках анонса Xbox Developer Direct Microsoft сообщила, что в конце презентации 18 января команда ZeniMax Online порадует всех поклонников MMORPG, раскрыв сюрпризы, которые появятся в 2024 году в The Elder Scrolls Online.
В 2024 году будет отмечаться десятая годовщина запуска The Elder Scrolls Online, которую ZeniMax Online отметит должным образом серией инициатив, в которых будет участвовать сообщество, а также множеством шоу, ретроспектив и идей, запланированных в течение года.
Первое из этих мероприятий запланировано на конец Xbox Developer Direct в январе, с The Elder Scrolls Online Global Reveal 2024, которая будет транслироваться с 00:00 МСК в четверг, 19 января, на канале Bethesda в Twitch.
По словам авторов ZeniMax Online, новая глава The Elder Scrolls Online обещает «продолжить историю, начавшуюся в прошлом году, но в другой части Тамриэля. Это будет фантастическое событие, и у нас есть несколько новых систем, которые, как мы думаем, о том, о чем каждый захочет услышать».
Ну ждем наконец то скинград
филька котик молодец, стока новых игор, стока хитов что места на дисках не хватает и в приставках и компьютерах пека ! а уж какое влияние на тоддика оказывает чтоб тот спецально хрень релизал и все поддерживали интерес к старым проектам и покупали скайрим и играли в tes online! типа ишь ты хотел в космос из тески улететь вот те душнилово с рудой и пустыми мирами а терь можно и презенташку устроить. браво ! у индустрии с вами шансов ноль
Игра в которой за всё платить надо - хочешь смыть краску с костюма плати, хочешь другое ездовое животное кроме лошади плати, хочешь попасть в другую часть карты плати, хочешь новые подземелья плати, плати плати плати, сменить фракцию чтоб с другом в одной быть дофига плати. Ощущение порой, что в мобильную игру играешь
Это не все минусы самой игры, ты забыл про отдельный донат и собирательство скайшардов, книг, прокачка всех гильдий и медленная лошадь при создание персонажа. 100 раз нужно сходить триал или данж чтобы выбить нужную шмотку. Еще ссаная прокачка скиллов каждой ветке. Даже просто не получится откапать зацепку без длс платного и без вкачанной археологий.
За то время что наиграл накопил кучу всяких костюмчиков, косметики, всяких ездовых животных и тд. Большинство давали за выполненные квесты, а некоторые тупо за ежедневный вход. Я не оправдываю такую систему доната в целом и не люблю внутриигровые магазины с косметикой, но в игре и так кучу всего дают за просто так, особенно в длц. DLC, а именно сюжетные главы полностью стоят своих денег, особенно если брать издание со всеми главами по скидке, всё таки там много часов контента, 90% из которого сюжетный, ориентированный на одного игрока.
Справедливости ради, игру очень активно поддерживают, каждый год выходят большие дополнения, которые добавляют новые куски карты и сюжетные линии, добавляются новые системы и вот это всё. Да, дороговато, но, по крайне мере, видно на что деньги уходят. Плюс у игры есть русская локализация, которая до сих пор поддерживается, что тоже плюс в карму.
Мне сюжетка не особо зашла, не знаю как другим но ближе к середине надоедает и хочется просто скипнуть большую часть диалогов, они очень унылые. Ежедневных наградах сплошные яды прокачка ремесло кронный свиток и т.д. Чего то ценного падает мало, даже когда на долго отключили сервера вместо извинения, дали не ездового пета.
Я гуара только купил (и то как подарок на отдельном сайте, потому что в стиме кроны стоят дофига), больше не копейки тратить не хочу, учитывая что саму игру покупал когда то, и дороговато это слабо сказано, жесть как дорого если начать вкладываться во всё, одна только смена фракции это примерно 5000р!
Кто в неë играет вообще, все забили уже давно. Графон адский)
Все настолько забили, что во всех городах полно игроков, куда бы не пошёл встречаешь чего то перса, графон более менее . В ФФ 14 графон ещё хуже, но от этого игра не менее популярна
Вы за всех-то не говорите.
Да там стабильно 30тыс игроков трутся на пк. Плюс приставки, там хз скок.