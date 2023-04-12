Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов ©

Анонсированная в конце января, Elder Scrolls Online: Necrom - это глава, которая завершит сюжетную линию Shadow Over Morrowind, разработанную для MMORPG компанией Zenimax Online Studios в этом году.

На недавней презентации для прессы команда разработчиков представила Necrom, хотя на самом деле они начали с новостей о выросшей базе игроков. Если в прошлом году было подтверждено 20 миллионов игроков, то после High Isle было создано два миллиона учетных записей, в результате чего общее число игроков достигло 22 миллионов (сейчас в игре проходит акция бесплатной игры и распродажа скидок, так что в эти дни многие новички наверняка будут делать первые шаги в Тамриэле). Масштабы Elder Scrolls Online просто огромны, ведь в игре 9 миллионов слов, 200 тысяч строк разговорного диалога на каждый язык и более 26 миллионов строк кода.

Все эти цифры еще больше увеличатся в главе "Некром", действие которой происходит в основном в двух зонах - полуострове Телванни и даэдрическом царстве Апокрифа, причем последнее представлено в большей степени (примерно 40-60%) с точки зрения общего игрового времени.

Публичные тестовые серверы (PTR) для Elder Scrolls Online: Necrom начнут работу 17 апреля для PC/Mac. Полный релиз главы запланирован на 5 июня для PC/Mac и 20 июня для консолей PlayStation и Xbox.