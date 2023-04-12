Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов

Анонсированная в конце января, Elder Scrolls Online: Necrom - это глава, которая завершит сюжетную линию Shadow Over Morrowind, разработанную для MMORPG компанией Zenimax Online Studios в этом году.
На недавней презентации для прессы команда разработчиков представила Necrom, хотя на самом деле они начали с новостей о выросшей базе игроков. Если в прошлом году было подтверждено 20 миллионов игроков, то после High Isle было создано два миллиона учетных записей, в результате чего общее число игроков достигло 22 миллионов (сейчас в игре проходит акция бесплатной игры и распродажа скидок, так что в эти дни многие новички наверняка будут делать первые шаги в Тамриэле). Масштабы Elder Scrolls Online просто огромны, ведь в игре 9 миллионов слов, 200 тысяч строк разговорного диалога на каждый язык и более 26 миллионов строк кода.
Все эти цифры еще больше увеличатся в главе "Некром", действие которой происходит в основном в двух зонах - полуострове Телванни и даэдрическом царстве Апокрифа, причем последнее представлено в большей степени (примерно 40-60%) с точки зрения общего игрового времени.
Публичные тестовые серверы (PTR) для Elder Scrolls Online: Necrom начнут работу 17 апреля для PC/Mac. Полный релиз главы запланирован на 5 июня для PC/Mac и 20 июня для консолей PlayStation и Xbox.
В аудиторию внесли каждый когда-либо зарегистрированный аккаунт, а, учитывая тот факт, что ежегодно проводятся бесплатные недели доступа, по-настоящему "тёплых" аккаунтов не более пары сотен тысяч, а средний онлайн за год порядка 20 000 игроков, это мало для такой франшизы. В F76 дела ещё хуже. Знаете, я фанат игр Бетесды до мозга костей, но после удаления русского языка в Starfield я принципиально не потрачу ни копейки (или её эквивалента в иной валюте) на любые проекты как в производстве, так и в издательстве вышеуказанной конторы. Вангую: по итогу будет выпущена прекрасная неофициальная русская локализация проекта с озвучкой, лучше денежные средства потратить на это народное действо, нежели финансировать русофобов.
А откуда информация про средний онлайн за год 20 000 игроков? Из steam db? Но ведь там отслеживаются только игроки в стиме, а есть ещё люди, играющие напрямую через лаунчер, есть сервера playstation и xbox.
Бетесда отказалась от своего лаунчера. Даже если накинем кросс-платформу и подписки будет не более 30 000, что также мало.
Так а бетезда тут причем ? игра от зенимаксов, и у тес свой лаунчер большинство через него и играет и я в том числе. И это онлайн не в год а скорее всего средний онлайн в день, и только по стиму ещё столько же можно прибавить с лаунчера, и того будем иметь приблизительный онлайн в 50к в день что уже неплохо.
На самом деле, народу там не так уж много. Например, когда вышел High Isle, там уже через неделю на дейлики никого не найти было, мобы скучали. Про старый контент и не говорю. Может показаться, что в городах много людей, но это 90% боты на вритах.