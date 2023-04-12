The Elder Scrolls Online 03.04.2014
7.7 2 166 оценок

Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов

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butcher69
Новости

Анонсированная в конце января, Elder Scrolls Online: Necrom - это глава, которая завершит сюжетную линию Shadow Over Morrowind, разработанную для MMORPG компанией Zenimax Online Studios в этом году.

На недавней презентации для прессы команда разработчиков представила Necrom, хотя на самом деле они начали с новостей о выросшей базе игроков. Если в прошлом году было подтверждено 20 миллионов игроков, то после High Isle было создано два миллиона учетных записей, в результате чего общее число игроков достигло 22 миллионов (сейчас в игре проходит акция бесплатной игры и распродажа скидок, так что в эти дни многие новички наверняка будут делать первые шаги в Тамриэле). Масштабы Elder Scrolls Online просто огромны, ведь в игре 9 миллионов слов, 200 тысяч строк разговорного диалога на каждый язык и более 26 миллионов строк кода.

Все эти цифры еще больше увеличатся в главе "Некром", действие которой происходит в основном в двух зонах - полуострове Телванни и даэдрическом царстве Апокрифа, причем последнее представлено в большей степени (примерно 40-60%) с точки зрения общего игрового времени.

Публичные тестовые серверы (PTR) для Elder Scrolls Online: Necrom начнут работу 17 апреля для PC/Mac. Полный релиз главы запланирован на 5 июня для PC/Mac и 20 июня для консолей PlayStation и Xbox.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
StarfieJId

В аудиторию внесли каждый когда-либо зарегистрированный аккаунт, а, учитывая тот факт, что ежегодно проводятся бесплатные недели доступа, по-настоящему "тёплых" аккаунтов не более пары сотен тысяч, а средний онлайн за год порядка 20 000 игроков, это мало для такой франшизы. В F76 дела ещё хуже. Знаете, я фанат игр Бетесды до мозга костей, но после удаления русского языка в Starfield я принципиально не потрачу ни копейки (или её эквивалента в иной валюте) на любые проекты как в производстве, так и в издательстве вышеуказанной конторы. Вангую: по итогу будет выпущена прекрасная неофициальная русская локализация проекта с озвучкой, лучше денежные средства потратить на это народное действо, нежели финансировать русофобов.

1
sidewayz

А откуда информация про средний онлайн за год 20 000 игроков? Из steam db? Но ведь там отслеживаются только игроки в стиме, а есть ещё люди, играющие напрямую через лаунчер, есть сервера playstation и xbox.

1
StarfieJId sidewayz

Бетесда отказалась от своего лаунчера. Даже если накинем кросс-платформу и подписки будет не более 30 000, что также мало.

-2
nodas StarfieJId

Так а бетезда тут причем ? игра от зенимаксов, и у тес свой лаунчер большинство через него и играет и я в том числе. И это онлайн не в год а скорее всего средний онлайн в день, и только по стиму ещё столько же можно прибавить с лаунчера, и того будем иметь приблизительный онлайн в 50к в день что уже неплохо.

0
Aellie

На самом деле, народу там не так уж много. Например, когда вышел High Isle, там уже через неделю на дейлики никого не найти было, мобы скучали. Про старый контент и не говорю. Может показаться, что в городах много людей, но это 90% боты на вритах.

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