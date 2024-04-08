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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 312 оценок

Bethesda Softworks выпустила трейлер посвященный 10-летию The Elder Scrolls Online

KAMA33
Новости

В эти дни популярная ролевая игра The Elder Scrolls Online отмечает свое 10-летие. В честь этого события Bethesda Softworks выпустила трейлер, посвященный этой знаменательной дате. Трейлер дает нам представление о сообществе The Elder Scrolls Online, окружающем игру, о том, как игра развивалась за последнее десятилетие, и многом другом.

За 10 лет The Elder Scrolls Online заработала $2 млрд. Наряду с базовым вариантом The Elder Scrolls Online с фиксированной стоимостью существует подписка, которая предоставляет дополнительные возможности, также можно приобрести отдельные главы и другой дополнительный контент. При этом игра не огорчает навязчивыми микротранзакциями , также в ней не работает принцип «плати, чтобы победить». На начало апреля 2024 года у The Elder Scrolls Online было 23,7 млн пользователей.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kesti

так себе ролик конечно

0
Mimpro

Лишь бы не делать TES 6)

0
DmitriyKats

Другая студия TES 6 делает. Zenimax Online специально была основана для создания и поддержки MMO.

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