The Elder Scrolls Online 03.04.2014
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Демонстрация силы класса "Мастер рун" из грядущего апдейта Necrom для The Elder Scrolls Online

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4efy
Новости

Уже этим летом для MMORPG The Elder Scrolls Online станет доступен крупный апдейт под названием Necrom, и авторы в очередной раз демонстрируют мощь нового класса. В свежем геймплейном трейлере основной упор сделан на ключевые умения "Мастера рун": портал для перемещения себя и союзников, атакующие щупальца, рунные клинки, лечащие скиллы и различные бафы.

При использовании умений персонажи нового класса будут использовать не только ману, но и так называемую “Суть”. Она накапливается при атаке определенными навыками для последующего высвобождения. "Мастера рун" способен проявить себя в обороне, атаке и даже в роли лекаря благодаря трем веткам развития.

Напомним, что релиз The Elder Scrolls Online: Necrom запланирован на 5 июня для ПК и 20 июня для консолей прошлого и настоящего поколений. К слову, сегодня также прошла трансляция с разработчиками, где они обсуждали нововведения грядущей главы.

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