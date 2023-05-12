Геймплейный трейлер дополнения The Elder Scrolls Online: Necrom ©

Разработчики MMORPG The Elder Scrolls Online поделились новым геймплейным трейлером в честь выхода следующей главы Necrom в следующем месяце

Седьмая глава предложит игрокам отправиться исследовать несколько локаций, таких как полуостров Телванни в Морровинде и Апокриф. Игроки смогут посетить священный город данмеров Некром, а сюжет дополнения расскажет о борьбе с таинственным врагом, в которой нам поможет новый класс Мастера Рун и сам даэдрический принц Хермеус Мора

Релиз дополнения Necrom состоится 5 июня на ПК/Mac и 20 июня на консолях PlayStation и Xbox