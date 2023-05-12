The Elder Scrolls Online 03.04.2014
7.7 2 180 оценок

Геймплейный трейлер дополнения The Elder Scrolls Online: Necrom

©
butcher69
Новости

Разработчики MMORPG The Elder Scrolls Online поделились новым геймплейным трейлером в честь выхода следующей главы Necrom в следующем месяце

Седьмая глава предложит игрокам отправиться исследовать несколько локаций, таких как полуостров Телванни в Морровинде и Апокриф. Игроки смогут посетить священный город данмеров Некром, а сюжет дополнения расскажет о борьбе с таинственным врагом, в которой нам поможет новый класс Мастера Рун и сам даэдрический принц Хермеус Мора

Релиз дополнения Necrom состоится 5 июня на ПК/Mac и 20 июня на консолях PlayStation и Xbox

Трейлеры
7
1
Последние посты по игре The Elder Scrolls Online
Демонстрация силы класса "Мастер рун" из грядущего апдейта Necrom для The Elder Scrolls Online
Демонстрация силы класса "Мастер рун" из грядущего апдейта Necrom для The Elder Scrolls Online
Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов
Аудитория The Elder Scrolls Online выросла до 22 миллионов
Авторы The Elder Scrolls Online работают над разрешением ситуации с чужим артом после обвинения в плагиате
Авторы The Elder Scrolls Online работают над разрешением ситуации с чужим артом после обвинения в плагиате
Комментарии: 1
Ваш комментарий
ValSpain

пока хомячки покупают допы, TES6 не видать

0