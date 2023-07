На следующей неделе в EGS раздадут The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers ©

Магазин Epic Games представил бесплатную игру на 13 июля, а также рассказал, что игроки могут ожидать 20 июля: Murder By Numbers и The Elder Scrolls Online.

20 июля Train Valley 2 заменят Murder by Numbers и The Elder Scrolls Online. Это вписывается в обычную схему еженедельной ротации Epic Games Store по четвергам. Murder by Numbers и The Elder Scrolls Online будут доступны с 18:00 20 июля до 27 июля. Первая представляет собой приключенческую инди-игру-головоломку, действие которой происходит в Лос-Анджелесе в далеком 1996 году. Игроки берут на себя роль Хонор Мизрахи, которая оказывается втянутой в тайну убийства после того, как ее босс оказывается мертвым вскоре после ее увольнения. Вместе с роботом SCOUT фанаты расследуют ряд убийств, связанных с грандиозным темным заговором.

The Elder Scrolls Online действительно не нуждается в представлении, поскольку MMO позволяет игрокам исследовать различные части Тамриэля.