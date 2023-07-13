На следующей неделе в EGS раздадут The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers

Магазин Epic Games представил бесплатную игру на 13 июля, а также рассказал, что игроки могут ожидать 20 июля: Murder By Numbers и The Elder Scrolls Online.
20 июля Train Valley 2 заменят Murder by Numbers и The Elder Scrolls Online. Это вписывается в обычную схему еженедельной ротации Epic Games Store по четвергам. Murder by Numbers и The Elder Scrolls Online будут доступны с 18:00 20 июля до 27 июля. Первая представляет собой приключенческую инди-игру-головоломку, действие которой происходит в Лос-Анджелесе в далеком 1996 году. Игроки берут на себя роль Хонор Мизрахи, которая оказывается втянутой в тайну убийства после того, как ее босс оказывается мертвым вскоре после ее увольнения. Вместе с роботом SCOUT фанаты расследуют ряд убийств, связанных с грандиозным темным заговором.
The Elder Scrolls Online действительно не нуждается в представлении, поскольку MMO позволяет игрокам исследовать различные части Тамриэля.
ТЕСО можно забрать в свою коллекцию
Теперь коммьюнити TES Online из одного из самых дружелюбных превратится в то, что мы видим в WoW, Dota 2 и некоторых других проектах. Вспомнилось, что произошло в GTA Online, когда её раздали. А серваки... Ой ля... Они же и так еле держатся на ивентах...
Ну да, а до этого там мир и процветание!! Везде токсичное поведение есть!!
Вот честно, сколько не играл ранее в WoW и в TES Online. Токсичность в TESO видел на 80% меньше. Просто один из тысячи примеров. Я тупил в данже в TESO, в итоге, чуваки молча ливнули и всё. В WoW меня обос*ли с ног до головы просто за то, что я не знал, где взять монетку для доп. лута в данже. И так во многих аспектах. Про попытки поиграть в Dota 2 или некоторые другие F2P MMO - вообще молчу. А сейчас навалят просто толпы народа, которые в случае бана, могут создать другой аккаунт и получить игру снова
А тупо молча ливнуть это норм, чего они тогда не объяснили. Если тебе так повезло не значит, что нет токсиков. Смотрел одного стримера, он не разу ни играл в ТES так его так в чате чмырили и потом под видео проклинали, что он не умеет играть и что бы не заходил в игру, и 90% таких комментов.
врядли, раздадут базовую голую версию, а все кто со стима купили все паки и играют там где в ЕГС халявщики не попадут
Ну, "тупил в данже", в моём случае это было то, что я неправильно подобрал скиллы и не мог выдавать DPS на одном боссе, там нужно было освобождать из ловушки игроков, для чего и нужен был DPS. В итоге, мы где-то 3 раза померли, меня попросили выдавать больше DPS, причём крайне спокойно, а потом, на 5 раз, просто пара человек вышли из данжа. И так зачастую, в данжах всё происходит крайне спокойно, в чате тоже. И я сказал, что в 80% случаев всё нормально. Я играю с 2018-го и за всё это время, встретил где-то 3-5 токсиков. А насчёт стримеров это крайне скользкая тема, если бы он стримил любую другую игру, в которую не умел бы играть, чувствую, было бы тоже самое, так как свои "фанбои" есть везде
аккаунт рф мимо?
Угу,разве что через впн забирать и играть.
без длс ?
Еще подписку надо брать, а там сейчас DLC только Necrom? Остальные стали доступны всем?
Бесплатно вроде только Морровинд доступен