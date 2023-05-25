The Elder Scrolls Online 03.04.2014
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Новое видео подробно рассказывает о новом классе The Elder Scrolls Online

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Procy_on
Новости

Bethesda выпустила видео, в котором подробно рассказывается об Арканисте (Arcanist) в Elder Scrolls Online. Если кто не знает, Арканист - это новый класс, который появится в ESO с июньским пакетом расширения "Некром".

Арканист будет использовать уникальную систему Crux и может быть развит в трех различных направлениях - дамагер, танк или хил/саппорт. Стиль игры также будет отличаться от существующих персонажей ESO. Более подробную информацию вы можете узнать из видеоролика ниже. Включая презентацию наиболее интересных умений Арканиста для каждой специализации.

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