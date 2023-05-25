Bethesda выпустила видео, в котором подробно рассказывается об Арканисте (Arcanist) в Elder Scrolls Online. Если кто не знает, Арканист - это новый класс, который появится в ESO с июньским пакетом расширения "Некром".
Арканист будет использовать уникальную систему Crux и может быть развит в трех различных направлениях - дамагер, танк или хил/саппорт. Стиль игры также будет отличаться от существующих персонажей ESO. Более подробную информацию вы можете узнать из видеоролика ниже. Включая презентацию наиболее интересных умений Арканиста для каждой специализации.
Новое видео подробно рассказывает о новом классе The Elder Scrolls Online©
Bethesda выпустила видео, в котором подробно рассказывается об Арканисте (Arcanist) в Elder Scrolls Online. Если кто не знает, Арканист - это новый класс, который появится в ESO с июньским пакетом расширения "Некром".