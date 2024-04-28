Обновление 42 для The Elder Scrolls Online доступно на PTS

Bethesda опубликовала обновление 42 для The Elder Scrolls Online на PTS и поделилась полными примечаниями к патчу. По словам разработчиков, одной из важных особенностей обновления 42 является добавление поддержки HDR на ПК.

Чтобы использовать HDR, убедитесь, что у вас есть монитор, который его поддерживает, и включите HDR в настройках Windows. Вы можете сделать это, включив Windows HDR в «Настройках цвета Windows HDR». Затем, когда вы запустите игру, перейдите в настройки видео и включите «HDR».

Bethesda изменила то, как игра обрабатывает разрешение персонажей вокруг вас. Они сделали так, что даже когда NPC или другие игроки находятся далеко, вы все равно можете их ясно видеть. Персонажи теперь будут выглядеть лучше на расстоянии. Вы также можете настроить максимальное количество персонажей, отображаемых в этом самом высоком разрешении.

Это новое обновление также позволит игре потреблять меньше энергии. Когда вы ничего не делаете или не используете определенные меню, это снизит использование вашего графического процессора. Кроме того, если вы неактивны, экран вашего монитора станет немного темнее.

Bethesda также добавила новое состояние к индикаторам здоровья для иммунитета к исцелению, которое будет отображаться на цели, невосприимчивой к вашему лечению. Плюс вас ждет несколько новых достижений.

PTS открыт для всех игроков на ПК/Mac, независимо от того, владеют ли они ESO или оформили предзаказ Gold Road. Чтобы получить доступ к среде PTS, перейдите в меню «Настройки» в программе запуска ESO для ПК/Mac, переключив параметр «Показать общедоступную тестовую среду». Затем вы можете загрузить и получить доступ к тестовой среде.

Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.