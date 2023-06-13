The Elder Scrolls Online 03.04.2014
7.7 2 193 оценки

Обзорный трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom

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monk70
Новости

Во время Xbox Games Showcase Extended 2023 креативный директор Elder Scrolls Online Рич Ламберт и арт-директор Си Джей Гребб разобрали кадры из последней главы Necrom и обсуждают все причины, по которым ESO и последняя глава стоит того, чтобы окунуться в нее сегодня для новых и старых игроков.

Разработчики продемонстрировали больше царства Хермеуса Моры, нескольких новых врагов расширения, новый класс Арканиста и многое другое.

The Elder Scrolls Online: Necrom доступна на ПК/Mac и выйдет на консолях 20 июня 2023 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
User_200

Глава не дешево стоит. Почти как новая игра по цене.

0
danilukHF

Половина. А с нынешнем курсом новых игр,а то и треть цены.
Денег своих не стоит, это да.

-1