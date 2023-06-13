Обзорный трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom ©

Во время Xbox Games Showcase Extended 2023 креативный директор Elder Scrolls Online Рич Ламберт и арт-директор Си Джей Гребб разобрали кадры из последней главы Necrom и обсуждают все причины, по которым ESO и последняя глава стоит того, чтобы окунуться в нее сегодня для новых и старых игроков.

Разработчики продемонстрировали больше царства Хермеуса Моры, нескольких новых врагов расширения, новый класс Арканиста и многое другое.

The Elder Scrolls Online: Necrom доступна на ПК/Mac и выйдет на консолях 20 июня 2023 года.