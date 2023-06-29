Ожидаемое PvP-событие со множеством наград возвращается в The Elder Scrolls Online ©

Возвращение Whitestrake’s Mayhem в мир The Elder Scrolls Online уже состоялось. В этом захватывающем ивенте игроки смогут сразиться на просторах Сиродила, Имперского города и PvP-арен. С 29 июня по 11 июля они получат весьма приятные бонусы к накоплению очков альянса и опыта, а также могут заработать внутриигровые награды.

Чтобы принять участие, вам необходимо посетить внутриигровой магазин, получить (бесплатно) событийное задание и продолжить его, найдя персонажа по имени Проповедник Майра. По завершении миссии вас будут ждать приятные подарки, а именно: свиток "Ярость Пелинала" и ящик "Благословение Пелинала".

Дополнительно игроки смогут получить уникальные стили доспехов и оружия, а также другие ценные предметы, участвуя в сражениях и открывая ящики с наградами. Не пропустите свою возможность укрепить позицию в PvP и заработать эпические награды во время мероприятия.