Разработчики The Elder Scrolls Online отмечают 10-летие игры раздачей крупного дополнения и другого контента

Культовая серия RPG под названием The Elder Scrolls от Bethesda Softworks в 2014 году впервые отправилась покорять жанр ММО. Сперва эта попытка не увенчалась особым успехом, но разработчики смогли изменить ситуацию благодаря регулярным обновлениям и дополнениям с новым контентом. The Elder Scrolls Online прошла долгий и достаточно непростой путь развития, но сегодня она заслуженно отмечает свое 10-летие. В честь юбилея авторы проекта приготовили специальную раздачу, которая обрадует как новичков игры, так и опытных ветеранов.

Официальное празднование годовщины The Elder Scrolls Online начнется уже в апреле этого года, однако раздачу решили устроить на месяц раньше. Начиная с сегодняшнего дня в игре появится возможность получить ценные награды за ежедневный вход в игру. В ходе этого события игроки смогут получить полезные внутриигровые предметы, печати усилий, уникальных ездовых животных и многое другое. Самым главным подарком за вход станет бесплатное дополнение The Elder Scrolls Online: Orsinium.

Игроки получат полный доступ к аддону Orsinium, если дважды войдут на игровые сервера The Elder Scrolls Online. Если учесть недавнюю раздачу самой игры в Epic Games, получить еще одно дополнение к ней бесплатно не составит особого труда.

Дополнение позволит вам отправиться на исследование Орсиниума, давно заброшенной столицы орков, где вас ждет эпическая история с разборками кланов. DLC Orsinium дает вам доступ к зоне Ротгара, наполненной квестами, мировыми боссами, общественными подземельями, раскопками и многим другим, а также к сюжетной линии в дополнение к (печально) знаменитой арене Водоворота.

Если у вас уже есть доступ к Orsinium, разработчики обещают подарить вам уникальный набор Scions of Ithelia, который предоставляет доступ к игровому пакету DLC с подземельями, ездовому животному Ashbone Sabre Cat, питомцу Ashbone Echalette и пяти коронным свиткам опыта.