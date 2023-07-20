В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers

Как обычно, наступил четверг - а это значит, что Epic Games Store бесплатно раздает игры. На этой неделе в цифровом магазине раздают две игры — The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers. Игры можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку до 18:00 МСК 27 июля.
С получением The Elder Scrolls Online могут возникнуть проблемы у владельцев российских аккаунтов и если вы хотите бесплатно получить эту игру, то придется создавать новый аккаунт другой страны.
The Elder Scrolls Online не нуждается в представлении: это онлайновая ролевая игра в мире The Elder Scrolls, в Тамриэле, в которой вы сможете создать своего персонажа и вместе с возможными компаньонами отправиться в различные приключения.
Выполняйте задания по своему выбору в любой точке мира и в том порядке, который вам удобен, вместе с другими или в одиночку. Выполняйте задания вместе с друзьями, присоединяйтесь к другим искателям приключений, чтобы исследовать опасные подземелья, кишащие монстрами, или участвуйте в эпических PvP-сражениях с сотнями игроков.
Что касается Murder by Numbers, то это своеобразный детективный визуальный роман, в котором нам предстоит разгадать тайну убийства известной актрисы, произошедшего на съемочной площадке сериала, в котором она снималась.
Серваки интересно выдержат или упадут, как обычно...
Серваки егс или тесо?
TESO, так как даже во время Ивентов проблемы имеются...
Teso норм игрушка, базовый версии хватит на много часов но потом всё равно упретесь, некоторые рейды будут закрыты и данжи, ну а что бы играть со всеми дополнениями то отвалите где то 30+к рублей (щас больше наверно). Всё кто говорит что можно в игре нафармить, времени нужно будет вагон на обычную жизнь не хватит, или можно купить випку но ласт аддон не будет доступен.
Ну, есть акция Free ESO+ за время которой можно успеть закрыть нужные DLC. И она стабильно бывает несколько раз в год. Насчёт нафармить, не сказал бы, что прямо сложно, я вот просто бегаю по данжам, делаю квесты и уже несколько миллионов золота имеется. Да и если очень нужно, то DLС можно купить на тематических сайтах по игре за довольно скромную цену (не буду называть какие сайты, сочтут за рекламу). Очень большой плюс в том, что тебе не нужно скупать все DLC подряд, а можно покупать только те, в которых падает нужный шмот под твой билд, так как в игре есть скалирование и ты не становишься постоянно бомжом, как в том же WoW. Единственное дорогое удовольствие, это последняя Глава, тут да, ценник как AAA игр, но так у большинства популярных MMORPG - WoW, FF и так далее. Поэтому... Не скажу, что игра сильно требует вложений
А если я в РФии живу?
В РФ не раздают.
Поменяй страну. В Epic вроде нет блока по IP, а только по региону указанный в профиле.
если регион не сменишь ничего не получиться, ну и конечно нужен впн.
Там вроде не так то просто его сменить
А если новый аккаунт создать, чисто под TES ну и другую санкционку в будущем?
The Elder Scrolls даже нет в ленте бесплатных игр
да и вообще в эпике
Ее только через впн можно забрать
Как? Я менял регион и с впн заходил,все равно не могу собрать
Создай новый аккаунт через VPN и забирай.