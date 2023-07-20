В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers ©

Как обычно, наступил четверг - а это значит, что Epic Games Store бесплатно раздает игры. На этой неделе в цифровом магазине раздают две игры — The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers. Игры можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку до 18:00 МСК 27 июля.

С получением The Elder Scrolls Online могут возникнуть проблемы у владельцев российских аккаунтов и если вы хотите бесплатно получить эту игру, то придется создавать новый аккаунт другой страны.

The Elder Scrolls Online не нуждается в представлении: это онлайновая ролевая игра в мире The Elder Scrolls, в Тамриэле, в которой вы сможете создать своего персонажа и вместе с возможными компаньонами отправиться в различные приключения.

Выполняйте задания по своему выбору в любой точке мира и в том порядке, который вам удобен, вместе с другими или в одиночку. Выполняйте задания вместе с друзьями, присоединяйтесь к другим искателям приключений, чтобы исследовать опасные подземелья, кишащие монстрами, или участвуйте в эпических PvP-сражениях с сотнями игроков.

Что касается Murder by Numbers, то это своеобразный детективный визуальный роман, в котором нам предстоит разгадать тайну убийства известной актрисы, произошедшего на съемочной площадке сериала, в котором она снималась.