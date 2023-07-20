The Elder Scrolls Online 03.04.2014
7.7 2 205 оценок

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers

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butcher69
Новости

Как обычно, наступил четверг - а это значит, что Epic Games Store бесплатно раздает игры. На этой неделе в цифровом магазине раздают две игры — The Elder Scrolls Online и Murder by Numbers. Игры можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку до 18:00 МСК 27 июля.

С получением The Elder Scrolls Online могут возникнуть проблемы у владельцев российских аккаунтов и если вы хотите бесплатно получить эту игру, то придется создавать новый аккаунт другой страны.

The Elder Scrolls Online не нуждается в представлении: это онлайновая ролевая игра в мире The Elder Scrolls, в Тамриэле, в которой вы сможете создать своего персонажа и вместе с возможными компаньонами отправиться в различные приключения.

Выполняйте задания по своему выбору в любой точке мира и в том порядке, который вам удобен, вместе с другими или в одиночку. Выполняйте задания вместе с друзьями, присоединяйтесь к другим искателям приключений, чтобы исследовать опасные подземелья, кишащие монстрами, или участвуйте в эпических PvP-сражениях с сотнями игроков.

Что касается Murder by Numbers, то это своеобразный детективный визуальный роман, в котором нам предстоит разгадать тайну убийства известной актрисы, произошедшего на съемочной площадке сериала, в котором она снималась.

-6
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Серваки интересно выдержат или упадут, как обычно...

1
Faradaiz

Серваки егс или тесо?

0
Artery Kaulitz Faradaiz

TESO, так как даже во время Ивентов проблемы имеются...

0
ShadyAlacrity

Teso норм игрушка, базовый версии хватит на много часов но потом всё равно упретесь, некоторые рейды будут закрыты и данжи, ну а что бы играть со всеми дополнениями то отвалите где то 30+к рублей (щас больше наверно). Всё кто говорит что можно в игре нафармить, времени нужно будет вагон на обычную жизнь не хватит, или можно купить випку но ласт аддон не будет доступен.

-1
Artery Kaulitz

Ну, есть акция Free ESO+ за время которой можно успеть закрыть нужные DLC. И она стабильно бывает несколько раз в год. Насчёт нафармить, не сказал бы, что прямо сложно, я вот просто бегаю по данжам, делаю квесты и уже несколько миллионов золота имеется. Да и если очень нужно, то DLС можно купить на тематических сайтах по игре за довольно скромную цену (не буду называть какие сайты, сочтут за рекламу). Очень большой плюс в том, что тебе не нужно скупать все DLC подряд, а можно покупать только те, в которых падает нужный шмот под твой билд, так как в игре есть скалирование и ты не становишься постоянно бомжом, как в том же WoW. Единственное дорогое удовольствие, это последняя Глава, тут да, ценник как AAA игр, но так у большинства популярных MMORPG - WoW, FF и так далее. Поэтому... Не скажу, что игра сильно требует вложений

0
WarCraf4er

А если я в РФии живу?

-3
reygun198

В РФ не раздают.

3
JustA_NiceGuy

Поменяй страну. В Epic вроде нет блока по IP, а только по региону указанный в профиле.

0
kotasha

если регион не сменишь ничего не получиться, ну и конечно нужен впн.

0
WarCraf4er JustA_NiceGuy

Там вроде не так то просто его сменить

0
BrokVud WarCraf4er

А если новый аккаунт создать, чисто под TES ну и другую санкционку в будущем?

0
Dmitry jpg

The Elder Scrolls даже нет в ленте бесплатных игр

да и вообще в эпике

-4
Faradaiz
6
Dmitry jpg Faradaiz
-1
Faradaiz Dmitry jpg

Ее только через впн можно забрать

0
XFeliXBlack Faradaiz

Как? Я менял регион и с впн заходил,все равно не могу собрать

1
SpaceyTurkey XFeliXBlack

Создай новый аккаунт через VPN и забирай.

0