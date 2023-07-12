Создатели The Elder Scrolls Online наконец-то упростили жизнь новичкам игры ©

Разработчикам популярной MMORPG игры The Elder Scrolls Online понадобился не один год, чтобы реализовать самую главную просьбу своих игроков. После многочисленных сообщений от игроков, студия ZeniMax Online наконец-то решили пересмотреть квестовую систему игры. Вместе с выходом 39-го обновления для The Elder Scrolls Online игра должна стать намного дружелюбнее и понятнее новичкам.

Свежий крупный апдейт для The Elder Scrolls Online приносит в игру множество исправлений различных ошибок и целый ряд изменений. Как отмечают сами разработчики, главным нововведением обновления стала улучшенная система заданий. Чтобы помочь новым игрокам и сделать геймплей комфортнее для давних фанатов, команда внесла множество изменений, призванных уменьшить объем и частоту выбора квестов, представленных игрокам в раннем контенте. Теперь сюжетные задания и квесты от гильдий будут выдаваться играм постепенно, чтобы не нагружать игроков и сделать развитие персонажей более понятным для новых пользователей.

В этом обновлении также представлена ​​новая система, в которой используются навигаторы Тамриэля: NPC, которые бесплатно перемещают игроков между важными пунктами назначения. Отслеживаемые квесты (активные или неактивные) теперь будут указывать, могут ли эти навигаторы привести вас туда, куда вам нужно. Обновление 39 также включает в себя добавление новых типов еженедельных и ежедневных поручения, предоставляя вам более разнообразные способы заработать ценные награды.

Все изменения в новом обновлении для The Elder Scrolls Online:

Улучшенный инвентарь с более понятным интерфейсом.

Добавлена ​​новая система уведомлений о смерти во время ваших PvP-столкновений в Сиродиле, Имперском городе и на полях сражений.

Новые PvP-награды.

Новые дома

Новая мебель

Добавлена возможность предварительного просмотра размещения мебели и предметов в доме игрока.

Улучшенное управление уже размещенными предметами в доме.

Обновленный Launcher для Mac (бета-версия).

Увеличена производительность на некоторых системах.

Десятки правок и исправлений.

Обновленная The Elder Scrolls Online уже доступна для игры на ПК и консолях.