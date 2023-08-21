The Elder Scrolls Online получила обновление 39 на ПК ©

С сегодняшнего дня обновление 39 для The Elder Scrolls Online доступно бесплатно на ПК/Mac. Это последнее обновление представляет серию долгожданных улучшений и дополнений для The Elder Scrolls Online для всех существующих игроков ESO. Консоли Xbox и PlayStation получат обновление 5 сентября.

Общие улучшения включают в себя улучшения квестов и контента для новых игроков, которые включают в себя ряд изменений, которые уменьшают объем и частоту квестов, предлагаемых вашим низкоуровневым персонажам. Вместо этого эти квесты теперь будут выполняться более постепенно по мере повышения уровня новых игроков, что поможет им облегчить их путешествие по ESO. Кроме того, в этом обновлении были улучшены NPC-навигаторы Тамриэля, которые могут перемещать персонажей между пунктами назначения. Теперь эти навигаторы будут указывать, могут ли они переносить игроков в локацию для отслеживаемых квестов (активных или неактивных).

Наряду с квестом и контентом Обновление 39 также включает изменения в ключевые типы предметов, чтобы помочь улучшить управление предметами. Похожие предметы Crown Store, полученные из разных источников, теперь можно складывать вместе с помощью опции «Сложить все предметы». Кроме того, этот патч добавляет улучшенную информацию о том, какие предметы можно или нельзя продавать, помогая игрокам выявлять и убирать ненужные предметы.

В дополнение к вышесказанному, обновление 39 содержит дополнения к PvP, в том числе улучшенные уведомления о смерти, бонусы для выпадения Treasure Scamp и новые награды, включая три маски монстров из Сиродила. Наряду с обновлениями PvP, есть некоторые улучшения домашнего редактора, которые включают в себя Preview Crown Furnishings, позволяющие игрокам увидеть, как мебель впишется в их дом перед покупкой, а также Inventory Furnishing Placement, которая позволяет игрокам размещать предметы в своих домах прямо из своего инвентаря. и коллекции.

Полный список исправлений, улучшений и дополнений можно найти на официальном форуме здесь.