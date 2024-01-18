Утечка: Подробности следующего масштабного аддона для The Elder Scrolls Online, который добавит город из Oblivion

Разработчики из студии ZeniMax Online на днях анонсировали важную презентацию сразу после Xbox Developer Direct, которая раскроет их планы на будущее обновление для The Elder Scrolls Online и представит новое дополнение к игре. Официально узнать о предстоящем аддоне мы должны были только сегодня поздно вечером, но свежая утечка раньше времени раскрыла его подробности и даже показала дебютный тизер. Как стало известно, многопользовательский ролевой экшен The Elder Scrolls Online получит расширение под названием Gold Road.

Согласно представленной информации в утечке, новое дополнение для The Elder Scrolls Online добавит в игру хорошо известный поклонникам серии город Скинград, впервые появившийся в TES IV: Oblivion. Его существование оказалось в опасности из-за темных экспериментов культа даэдра. Игрокам предстоит расследовать их деятельность, отправиться в новые подземелья и изучить новые навыки, чтобы защитить город от опасности.

Забытый даэдрический принц вернулся, принеся хаос в Западный Уэльд! Исследуйте новую зону и защитите город Скинград, впервые встреченный в TES IV: Oblivion, который теперь находится под угрозой опасного даэдрического культа и наступающих диких земель Валенвуда. Настройте свои навыки как никогда раньше с помощью новой системы Scribing и создайте свой собственный, единственный в своем роде, стиль игры.

Вместе с тизером в сеть также просочились некоторые изображения будущего дополнения, включая демонстрацию глобальной карты, где контуром отмечено приблизительное место действия дополнения.

Больше информации об аддоне для The Elder Scrolls Online появится уже сегодня во время прямой трансляции с разработчиками.