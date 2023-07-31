Мрачный экшен-платформер Elypse выходит для PS5 и Switch 2 августа ©

Версии платформера с боковой прокруткой Elypse для PlayStation 5 и Switch будут выпущены 2 августа, объявили издатель PID Games и разработчик Hot Chili Games. Неясно, планируется ли выпуск ранее анонсированной версии для PlayStation 4.

Elypse впервые была запущена для ПК в Steam и Epic Games Store 17 мая.

Каждые десять лет нужно приносить жертву, чтобы защитить свой народ от Бездны, места, столь же почитаемого, сколь и опасающегося… На этот раз вы были избраны и брошены во тьму… Никто никогда не возвращался, но, возможно, вы можете достичь невозможного?

Приветствуя Никс, живя наедине со своими валунами в пещере, вы прожили десять лет. С его помощью вы попытаетесь добраться до портала, который, наконец, позволит вам сбежать из бездны в этом платформере-метроидвании.