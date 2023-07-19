Динамичный roguelite Ember Knights получил полную версию с новым контентом и испытаниями ©

Ember Knights, динамичная игра в жанре roguelite от разработчика Doom Turtle и издателя Twin Sails Interactive, полностью вышла из раннего доступа в версии 1.0 в Steam и впервые дебютирует на Nintendo Switch. В одиночной или совместной игре с участием до четырех игроков вы освоите мощное оружие и заклинания, создадите и адаптируете свои билд, а также победите смертоносные орды и эпических боссов в захватывающих боях.

Ember Knights пополняется множеством нового контента и функций, включая пятый мир и финальную битву с безумным колдуном Праксисом, а также новое оружие, вариации боссов, и финальный контент. Новые игроки также обнаружат широкий спектр элементов игрового процесса и улучшений, добавленных в 11 обновлений контента и бесчисленное количество небольших исправлений во время раннего доступа с прямыми отзывами от сообщества.

Станьте Рыцарем Эмбер, последней искрой надежды в суматохе вселенной, и отправляйтесь в эпическое приключение, чтобы спасти Основные миры от порчи и восстановить жизнь Угольного дерева. Погрузитесь в напряженные сражения в режиме «руби и руби» в одиночном и совместном режиме для четырех игроков, что идеально подходит для искателей приключений любого уровня подготовки. Настройте свой стиль игры с шестью видами оружия, десятками навыков и реликвий против более 60 врагов и боссов, исследуя яркие пиксельные визуальные эффекты и окружение с 16-битной ретро-атмосферой.