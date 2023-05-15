В Embers Adrift "никогда" не будет PvP ©

MMORPG Embers Adrift, вышедная в 2022 году, является PvE игрой, в которой нет микротранзакций, и игра распространяется по подписке. Игроки просили добавить PvP, однако в новом сообщении продюсеры игры дали понять, что они не планируют вводить в Embers Adrift сражения игрока против игрока. Ни в какой форме. Никогда.

Никогда. Это не будет PvP игрой.

Таким образом, Embers Adrift останется одной из немногих MMORPG, в которой нет такой базовой системы, как PvP.

Кстати, в следующем месяце в игре пройдут бесплатные выходные.