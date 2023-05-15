Embers Adrift 15.10.2022
5.2 10 оценок

В Embers Adrift "никогда" не будет PvP

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R_Mor
Новости

MMORPG Embers Adrift, вышедная в 2022 году, является PvE игрой, в которой нет микротранзакций, и игра распространяется по подписке. Игроки просили добавить PvP, однако в новом сообщении продюсеры игры дали понять, что они не планируют вводить в Embers Adrift сражения игрока против игрока. Ни в какой форме. Никогда.

Никогда. Это не будет PvP игрой.

Таким образом, Embers Adrift останется одной из немногих MMORPG, в которой нет такой базовой системы, как PvP.

Кстати, в следующем месяце в игре пройдут бесплатные выходные.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

Русского языка я так понимаю там нету ?

-1
GetJet

Как я понял, там и русскоязычного комьюнити нету совсем.

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