Фотореалистичное приключение муравья в геймплейном трейлере Empire of the Ants

IGN поделился новым трейлером к игре Empire of the Ants на движке Unreal Engine 5. В игре вам предстоит разработать стратегию управления миром. Все дело в том, чтобы делать умные ходы, чтобы сохранить свою колонию. Вы будете исследовать, сражаться и даже объединяться с другими животными, чтобы процветать и стать величайшей муравьиной империей.

Цель игры - предложить стратегический опыт в реальном времени, вдохновленный книжной серией. Игрокам предстоит погрузиться в микроскопический мир и использовать свои стратегические навыки, чтобы помочь своей колонии процветать в режиме реального времени.

В Empire of the Ants будет фотореалистичный лес, где игроки будут встречаться и взаимодействовать с другими муравьями и лесными обитателями. В игре также будет дневное и ночное окружение.

Microids планирует выпустить эту игру в 2024 году. Однако у нас нет конкретного ETA, когда она выйдет. Кроме того, издатель не сообщил системные требования игры для ПК. Так что, скорее всего, речь идет о 3 или 4 квартале 2024 года.