Для стратегии в реальном времени на тему муравьев Empires of the Undergrowth вышло крупное летнее обновление ©

Hooded Horse сообщила, что сегодня Empires of the Undergrowth получила крупное новое обновление. Разработчик Slug Disco Studios серьезно изменил игровой баланс, а также обновил уровни кампании и улучшил режим свободной игры.

Кампания представляет собой классический способ познакомиться с Empires of the Undergrowth и является частью игры с самого начала. Многие из более ранних уровней получают раунд TLC, чтобы довести их до стандартов более поздних уровней и того, как они сбалансированы. Основное внимание в изменениях уделяется раздаче еды, но некоторые гигантские существа в ранней игре были усилены, и ваши муравьи теперь могут взбираться на более крупных существ, чтобы нанести дополнительный урон в борьбе колонии за господство.

Помимо кампании, свободная игра позволяет вам испытать игру без повествовательной структуры и получает множество настроек качества жизни, чтобы сделать сеансы еще более сложными и динамичными. Ключевые изменения в свободной игре включают в себя:

Улучшенные системы колоний ИИ

Новые ориентиры

Новый режим свободной игры в схватке

Новые художественные работы на нескольких уровнях

Empires of the Undergrowth доступна в раннем доступе на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.