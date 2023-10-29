Голодный Паук возвращается в специальном Хэллоуинском обновлении муравьиной стратегии Empires of the Undergrowth

Hooded Horse приглашает игроков отпраздновать Хэллоуин в эти выходные в муравьиной стратегической игре Empires of the Undergrowth от Slug Disco Studio. В эти выходные Паук-волк спустится в подлесок и сразится со всеми соперниками на этом позорно сложном уровне.

Игрокам предстоит взять под свой контроль «Голодного паука», чей ненасытный аппетит заставляет его постоянно терять здоровье. Быстро получите способность «пожирать», чтобы предотвратить голод, а также разблокируйте и улучшите другие его способности, чтобы уничтожать более крупную и сильную добычу. Те, кто сможет преодолеть это испытание, получат редкое и очень желанное достижение.

Empires of the Undergrowth доступна в раннем доступе на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.