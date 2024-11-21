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Empyreal 2026 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица
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Анонсирована Empyreal - "сложная и динамичная" ролевая игра

Simple Jack

Secret Mode и Silent Games анонсировали «сложную и динамичную» ролевую игру под названием Empyreal. Действие разворачивается на неисследованной планете, куда прибывает экспедиция.

На месте прибывшие находят внушительных размеров Монолит, который остался после исчезнувшей цивилизации. Объект таит в себе множество опасностей, справиться с которыми может только главный герой — элитный наемник.

В Empyreal игроки отправятся в сердце Монолита, где столкнутся лицом к лицу с творениями ушедшего древнего народа, а также раскроют секреты, способные пошатнуть мировоззрение.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
vvs ssss

взяли моду соулслайковые называть РПГ...

7
Night Driving Avenger

Выглядит как дженерик на 6-7 баллов

5
NorutaUz

опять хрень какая-то, где нормальные рпг?

2
Suveren85

Главный герой опять женщина?

1