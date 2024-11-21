Анонсирована Empyreal - "сложная и динамичная" ролевая игра

Secret Mode и Silent Games анонсировали «сложную и динамичную» ролевую игру под названием Empyreal. Действие разворачивается на неисследованной планете, куда прибывает экспедиция.



На месте прибывшие находят внушительных размеров Монолит, который остался после исчезнувшей цивилизации. Объект таит в себе множество опасностей, справиться с которыми может только главный герой — элитный наемник.



В Empyreal игроки отправятся в сердце Монолита, где столкнутся лицом к лицу с творениями ушедшего древнего народа, а также раскроют секреты, способные пошатнуть мировоззрение.