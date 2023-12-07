Средневековая ARPG Enclave HD добралась до PS5

Американский издатель ретро-видеоигр Ziggurat Interactive и немецкий разработчик видеоигр TopWare Interactive объявили, что их средневековый блокбастер ARPG «Enclave HD» стал доступен для PS5 в PSN. Геймеры PlayStation могут получить в свои руки классическую игру, выпущенную более 20 лет назад, с обновлениями и улучшениями, которые будут заметны даже в 2023 году. .

Ролевая игра от третьего лица теперь доступна на всех современных консолях, с обновленной графикой и обновленным саундтреком, благодаря которым игра чувствуется как дома. Напряженные средневековые бои, построенные с учетом шести доступных вариантов классов для каждой фракции, проводят игроков через две отдельные кампании.

Две кампании демонстрируют землю Селенхейма во всей ее раздробленной славе. Тысячу лет назад великий разлом разделил землю, разделив силы Света и Тьмы, защитив народ Селенхейма от злого наступления Дрег'Атара и сохранив мир.

Возвращаясь в наши дни, можно сказать, что раскол, который поддерживал мир, начал закрываться. Теперь маловероятному герою предстоит восстать и решить судьбу Селенхейма — будь то история о доблестном воине, поражающем сердце тьмы, или о чемпионе зла, очищающем тех, кто недостоин его взгляда, решать игроку. .